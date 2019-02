'Tweede verdachte Antwerpse kluizenkraak opgepakt'

In Antwerpen is volgens verschillende media een tweede verdachte opgepakt voor de spectaculaire inbraak in het filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei het voorbije weekend.

Verdacht voorwerp

De straat werd donderdagmiddag even afgesloten omdat werklui een verdacht voorwerp hadden gevonden. Al snel bleek het om loos alarm te gaan, maar het voorwerp is wel 'mogelijk van belang voor het onderzoek'. Het labo komt ter plaatse om het op te pikken en er sporenonderzoek op uit te voeren.

De bankrovers hadden vanuit een pand in de omgeving twee tunnels gegraven om via de riolering aan de Belgiëlei uit te komen. In het filiaal van BNP Paribas Fortis zijn enkele tientallen kluizen gekraakt. De omvang van de buit is nog onduidelijk.