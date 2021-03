Twintigers starten neobank voor tieners

Nadat in het in het buitenland neobanken - banken die enkel een digitaal platform hebben - als paddenstoelen uit de grond schoten, komt er nu ook een Belgische digitale challenger voor de klassieke banken. Upy wil betaal- en spaardiensten aanbieden aan kinderen vanaf 10 jaar.

Zeiler

Het team achter Upy is ook nog erg jong. Wirtz, die zijn strepen eerder verdiende in de zeilwereld en eerder een online agentschap oprichtte, is 22. De oudste van het tiental medewerkers van Upy is 36. Het team wil de eerste versie van de app eind april lanceren en wil in zijn eerste jaar 10.000 klanten binnenhalen.