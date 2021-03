UBS-baas Hamers verdient bijna 4 miljoen in vier maanden

De overstap van ING naar UBS heeft de Nederlander Ralph Hamers geen windeieren gelegd. In zijn eerste vier maanden als topman van de Zwitsers grootbank verdiende Hamers nagenoeg het dubbele van het jaarsalaris dat hij bij ING opstreek.

Hamers maakte al in februari vorig jaar bekend dat hij de nieuwe CEO ging worden van UBS , maar werd pas in september actief bij de bank. Sinds november mag de 55-jarige Limburger zich officieel topman noemen van de grootste bank van Zwitserland.

Voor de vier maanden werk bij UBS wordt Hamers royaal beloond, leert het verslag dat de Zwitserse groep daar vrijdag over uitstuurde. Over heel de periode waarin hij in 2020 aan de slag was bij de bank, heeft Hamers recht op een vergoeding van 4,2 miljoen Zwitserse frank, omgerekend 3,8 miljoen euro.

Daarin zitten ook variabele vergoedingen die pas worden uitgekeerd als Hamers bepaalde doelstellingen heeft bereikt. Maar Hamers is sowieso wel al zeker van een basissalaris van 833.333 Zwitserse frank en een bonus van 3 miljoen Zwitserse frank, samen omgerekend net geen 3,5 miljoen euro. Bijna het dubbele dus van de iets meer dan 2 miljoen euro die Hamers over heel 2019 verdiende bij ING .

Witwaszaak

De Nederlandse bank was vorig jaar ook zinnens om Hamers' loon op te trekken, maar zag daar uiteindelijk vanaf na politieke en publieke verontwaardiging daarover. Bij Hamers' afscheid was al duidelijk dat de man bij UBS een veelvoud ging kunnen verdienen van wat hij in Nederland opstreek. Sergio Ermotti, de voorganger van Hamers bij UBS, had in 2020 recht op een vergoeding van omgerekend 10,1 miljoen euro.