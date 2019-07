UBS rekent strafrente aan voor rijkste klanten

Bedrijven krijgen al langer af te rekenen met negatieve rentevoeten, maar tot voor kort was het not done om die door te rekenen aan particuliere klanten. In Zwitserland, waar de Zwitserse Nationale Bank -0,75 procent aanrekent aan commerciële banken, deden sommige kleinere banken als Julius Baer en Pictet het al een tijdje voor rijke klanten. De Zwitserse reus UBS gaat nu ook negatieve rentes aanrekenen, maar voorlopig alleen voor klanten met meer dan 2 miljoen Zwitserse frank op hun rekening in Zwitserland.