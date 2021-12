'Uitbreiding aanvullend pensioen vaak onhaalbaar'

Ongeveer 65 procent van de actieve werknemers is actief aangesloten bij een aanvullend pensioenplan van hun werkgever. Gemiddeld storten die werknemers tussen 1 en 1,5 procent van hun loon in zo'n plan. Dat betekent dat we nog ver verwijderd zijn van de doelstellingen die de regering in haar regeerakkoord heeft opgenomen. De regering streeft ernaar dat op termijn 100 procent van de werknemers jaarlijks 3 procent van hun loon in een aanvullend pensioenplan storten.