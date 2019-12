Uitstel voor voorzitterskwestie Belfius

De bestuurders van de staatsbank hakken pas begin volgend jaar de knoop door over wie hun nieuwe bestuurder moet worden. Ze willen eerst meer duidelijkheid over het mogelijke belangenconflict rond topkandidaat Filip Dierckx.

De raad van bestuur van Belfius moest zich aanvankelijk donderdag over de keuze van een nieuwe voorzitter buigen. De bestuurders moesten hun beslissing nemen op basis van een aanbeveling van het nominatie- en remuneratiecomité. Dat bestaat uit voorzitter Jos Clijsters, Lutgart Van den Berghe en Carine Doutrelepont. Maar dat comité nam gisteren geen beslissing over de kwestie en wil temporiseren. Dat schrijft De Standaard en wordt ons door meerdere bronnen bevestigd.

Het dossier verschuift daardoor naar begin volgend jaar. Belfius mag niet al te lang treuzelen, want de kandidaat-voorzitter - die voorgedragen wordt aan de algemene vergadering eind april - moet nog gescreend worden door de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank. Die moeten bekijken of de kandidaat 'fit and proper' is voor de job. Die strenge screening duurt enkele maanden.

Mogelijk belangenconflict

Het mogelijke belangenconflict van topkandidaat Filip Dierckx bij de hr-dienstengroep SD Worx zal door de toezichthouders met een vergrootglas bekeken worden. Het speelde ook mee in de beslissing van het nominatie- en remuneratiecomité van de staatsbank om nog geen beslissing te nemen.

Volgens meerdere bronnen bezondigde Dierckx - toen nog de nummer twee bij BNP Paribas Fortis - zich aan belangenvermenging in een kredietdossier van de bank met de hr-dienstengroep SD Worx, waar hij uitvoerend voorzitter is. Op een vergadering met bankiers van BNP Paribas Fortis verklaarde Dierckx tot twee keer toe dat hij er was als voorzitter van SD Worx. Dat ligt volgens diezelfde bronnen aan de basis van zijn vervroegde en plotse vertrek bij BNP Paribas Fortis.