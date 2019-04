UniCredit aast op Commerzbank

De Milanese bankreus bereidt een bod voor nu de fusieplannen met Deutsche Bank op steeds meer tegenkanting stoten, meldt Financial Times.

Het Italiaanse UniCredit bereidt een bod van meerdere miljarden euro's voor om de controle te nemen over de Duitse Commerzbank schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. De Milanese kredietverstrekker houdt zich klaar nu er grote obstakels opduiken rond de mogelijke fusie van Commerzbank met Deutsche Bank .

Zo vrezen topbankiers van Deutsche Bank dat zo'n fusiegroep 10 miljard euro vers geld zou moeten ophalen bij aandeelhouders die sowieso al zeer kritisch zijn over de samensmelting.

Bovendien zou daar potentieel een hoge belastingfactuur bijkomen en leeft bij de vakbonden grote angst voor een sociaal bloedbad, omdat bij de twee banken die al jaren worstelen met een chronisch lage rendabiliteit tienduizenden banen zouden kunnen sneuvelen.

Al jaren interesse

UniCredit zou een aanzienlijk belang willen verwerven in Commerzbank, dat sterk staat in de kredietverlening aan Duitse KMO's, en de bank willen fuseren met HypoVereinsbank (HVB), de Duitse kredietverstrekker waarvan UniCredit al de eigenaar is.

HVB heeft met name een grote voetafdruk in het economisch sterke zuiden van Duitsland. Commerzbank zou voor de Italiaanse bankreus een goede aanvulling zijn in de rest van Duitsland.

Helemaal nieuw is de interesse van UniCredit in Commerzbank niet. Het toont die al jaren en zocht al in 2017 toenadering. Uiteindelijk dienden de Italianen toen geen bod in, deels door de politieke Duitse oppositie tegen 'cross-border'-bankendeals, maar ook omdat UniCredit destijds zelf zijn business herstructureerde.