UniCredit neemt Monte dei Paschi niet over

Monte dei Paschi uit Siena is de oudste bank ter wereld. Ze werd in 1472 opgericht. De Italiaanse regering nam de bank in 2017 noodgedwongen voor 64 procent over omdat ze dreigde bankroet te gaan door een teveel aan slechte leningen. De EU stemde met de tijdelijke overname in tot einde van dit jaar.

De onderhandelingen geraakten in het slop toen bleek dat volgens UniCredit Monte dei Paschi meer dan 7 miljard euro aan extra kapitaal nodig heeft. Dat is drie keer meer dan eerst was vooropgesteld. De Italiaanse regering wil zoveel geld niet meer ophoesten.