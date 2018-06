'Unicredit en SocGen bestuderen fusie'

De recente politieke turbulentie in Italië zou een snelle deal tussen de twee bankenreuzen hebben verhinderd.

Dat schrijft Financial Times. De twee banken hebben samen een beurswaarde van 65 miljard euro, waarbij UniCredit met een waardering van 33 miljard euro net de overhand heeft op SocGen (32 miljard euro).

Unicredit is de grootste bank van Italië, met een balanstotaal van een slordige 982 miljard euro en 8.500 kantoren in zeventien landen waar meer dan 147.000 mensen werken. SocGen is met een balanstotaal van 1.275 miljard euro de derde bank van Frankrijk, achter BNP Paribas en Crédit Agricole. In de 66 landen waar SocGen actief is, heeft de bank ruim 145.000 werknemers.

Een woordvoerder van SocGen liet zondagavond weten dat ‘er in de raad van bestuur geen enkel gesprek is gevoerd over een eventuele fusie met UniCredit.’ Bij UniCredit werd elk commentaar geweigerd.

Jean-Pierre Mustier

De drijvende kracht achter het plan is volgens FT de Franse CEO van UniCredit, Jean-Pierre Mustier. Die kent SocGen als zijn broekzak: hij was stond tot 2009 aan het hoofd van de zakenbank-divisie bij SocGen en had naar verluidt de ambitie om CEO te worden. Gerechtelijke kritiek op hem voor zijn rol bij het schandaal rondom handelaar Jerome Kerviel (dat de bank 4,9 miljard euro kostte), doorkruiste die ambitie echter. Mustier verliet SocGen en dook in 2011 op bij het Milanese UniCredit. Daar werd hij twee jaar geleden CEO met als opdracht de kwakkelende bank er weer bovenop te helpen.

Dat deed Mustier met een kapitaalverhoging van maar liefst 14 miljard euro. Een stevige operatie maar daardoor staat de bank er wel weer een stuk beter voor. Beleggers waardeerden dat met een flinke koersstijging.

Duitsland

Een samengaan van UniCredit en SocGen is een verhaal dat de afgelopen vijftien jaar regelmatig opdook. De operationele logica voor een fusie is dan ook aanzienlijk: Voor UniCredit zou het een toegangsticket tot Oost-Europa zijn en een gevoelige versterking van zijn investeringsbank-activiteiten, waar SocGen traditioneel sterk staat. Voor SocGen zou een fusie vooral aantrekkelijk zijn omdat het zo een leidende positie in zowel Italië als Duitsland verwerft op het gebied van consumenten- en zakenbankieren.

De plannen zouden al een behoorlijke tijd geleden zijn besproken in de raden van bestuur van zowel UniCredit als SocGen. Maar door de politieke chaos in Italië van de afgelopen maanden zouden de plannen weer in de ijskast zijn beland.

Toezichthouders

Als de twee hun plannen daadwerkelijk doorzetten, achten analisten het waarschijnlijk dat toezichthouders in ieder geval hun wenkbrauwen zullen fronsen bij een fusie van twee systeembanken. Verder staat Italië traditioneel zeer argwanend tegenover buitenlandse overnames van binnenlandse banken.

Een fusie van Unicredit en SocGen zou het startschot zijn van een langverwachte consolidatieronde in de Europese bankensector. De Franse CEO van UniCredit, Jean-Pierre Mustier, pleitte vorige week op een conferentie voor internationale topbankiers in Brussel nog openlijk voor de vorming van meer multinationale Europese banken.