Unifiedpost trekt beursintroductie op gang

Het fintechbedrijf Unifiedpost trekt naar Euronext Brussel. De specialist in digitalisering van facturen wil 160 miljoen euro ophalen om zijn groei te financieren.

Daarmee komt er weer vers bloed op de Brusselse beurs, na de beursgang van het farmabedrijf Hyloris in juni. Het Waalse medtechbedrijf Nyxoah wil later deze maand 60 miljoen euro ophalen voor de ontwikkeling van een middel tegen slaapapneu. Het snelgroeiende Unifiedpost, een soort financiële Facebook voor bedrijven, lonkt sinds vorig jaar naar de beurs en zet nu de officiële stap.

Die beursgang gebeurt niet via een klassieke operatie waarop ook kleine beleggers kunnen intekenen, maar via een directe notering. Daarbij tekenen institutionele beleggers in op een private plaatsing meteen gevolgd door een beursnotering.

98 miljoen Investeerders Zes internationale investeerders hebben al 98 miljoen euro toegezegd.

'Zes internationale fondsen, waaronder twee Amerikaanse, hebben al toegezegd om 98 miljoen euro te investeren', zegt voorzitter Stefan Yee. Dankzij dat engagement kan Unifiedpost de omvang van de operatie optrekken van de eerder aangekondigde 100 miljoen euro tot 160 miljoen euro.

Het bedrijf met hoofdkantoor in het Waals-Brabantse Terhulpen wil dat verse geld gebruiken voor interne groei en overnames. Er zal ook een overnamefinanciering van een eerdere deal (17 miljoen euro) worden terugbetaald. Over de waardering wil het bedrijf nog niets kwijt.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Facturen

Ruim 38 procent van het bedrijf is nog in handen van het management rond Hans Leybaert. Hij begon 20 jaar geleden met een platform om bedrijven elektronisch te laten communiceren. De oprichter en CEO profileert het als een financiële Facebook waar bedrijven hun klanten en leveranciers kunnen uitnodigen om te connecteren. In dat netwerk kunnen bedrijven data overmaken in plaats van papier en pdf-bestanden. De focus lag daarbij op het digitaal beheren van facturen en contracten. 'Sinds 2004 doen we de volledige factuurverzending van Reuters (nu Refinitiv) in 140 landen', zegt Leybaert.

Unifiedpost telt nu meer dan 250 bedrijfsklanten, waaronder ook de bank ABN AMRO, maar het bedrijf breidde zich ook uit naar kmo's en lanceerde extra diensten zoals identiteitsdiensten en het betalen van facturen. 'Zo zijn we gegroeid naar Billtobox, een totaalplatform voor de kmo rond facturen, rappels, orderinformatie, hr-documenten... '

'Grote klanten als de energieleverancier Lampiris (Total) sturen 1 miljoen facturen per maand, maar we hebben nog honderdduizenden kleine klanten die een beperkt aantal diensten afnemen en 5 of 10 euro per maand betalen.' Unifiedpost verwerkt 350 miljoen documenten per jaar voor meer dan 400.000 klanten. Die klantenbasis groeit dankzij ambassadeurs als accountants of overheden die het platform aanbevelen.

Facebook

Op dat platform kunnen almaar meer toepassingen aangeboden worden, waarbij Unifiedpost telkens een vergoeding krijgt.

Technologiepionier Jurgen Ingels (ex-Clear2Pay) stapte in 2015 in met Smartfin Capital omdat hij aangetrokken was door het gebruiksgemak en de snelheid van het digitale platform. 'Waar gaat dat eindigen? Wanneer kosten gemaakt worden krijg je een volledig geïntegreerde flow van a tot z naar de boekhouding en de afbetaling', zegt Ingels, die bestuurder is bij Unifiedpost.

'Een dienst die we nu ontwikkelen, is het laten financieren van facturen. We zijn zelf geen bank maar partners bieden zulke diensten aan op ons platform.' Andere mogelijkheden zijn het inschatten van betaalgedrag, het innen van facturen of het aanbieden van kredietverzekeringen.

Door een combinatie van interne groei en elf binnen- en buitenlandse overnames haalt Unifiedpost een jaaromzet van 69 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar was er een groei van 59 procent tot 33,5 miljoen euro. Zonder de coronapandemie had het zelfs meer kunnen zijn. Door de crisis hadden heel wat klanten een lagere activiteit. 'Zo is de markt voor interimarbeid in april teruggezakt, maar dat is in juli al volledig hersteld', zegt Leybaert.

Sinds Covid-19 is er meer vraag naar digitalisering. Daar kunnen we op korte en langere termijn op inspelen. Laurent Marcelis. Financieel directeur UnifiedPost

De pandemie maakte wel dat het aantal nieuwe klanten sterk steeg. 'Sinds Covid-19 is er meer vraag naar digitalisering. Daar kunnen we op korte en langere termijn op inspelen', zegt financieel directeur Laurent Marcelis.

Consolidatie

Het bedrijf met meer dan 750 werknemers in 15 landen schrijft door zijn overnamestrategie rode cijfers en zal dat nog een tijd blijven doen. 'De focus ligt op groei. Er zijn nog zo'n 600 kleinere spelers op de Europese markt. Daar komt zeker een consolidatie en het is ons doel om een veel grotere omvang te krijgen.'

Gedetailleerde cijfers geeft het bedrijf wanneer zijn prospectus goedgekeurd wordt. Leybaert zegt dat de aangepaste brutobedrijfswinst (EBITDA) zonder kosten voor onderzoek en ontwikkeling positief is.

Het bedrijf verstevigde enkele weken geleden nog zijn kapitaal dankzij een injectie van 10 miljoen euro en een omzetting van 37 miljoen euro aan leningen door bestaande aandeelhouders. In totaal kon Unifiedpost al 75 miljoen euro groeifinanciering aantrekken.

Naast het management zijn de drie grootste aandeelhouders PE Group (Familie Van Rompay en Stefan Yee), Smartfin Capital (technologiefonds van Jurgen Ingels en Bart Luyten) en Michel Delloye (ex-GBL). Zij bezitten elk ruim een tiende van het bedrijf en kunnen aandelen verkopen bij de beursgang. Er is een overtoewijzingsoptie van tweemaal 15 procent als er veel vraag is.

Tot de huidig aandeelhoudersgroep behoren ook het Amerikaanse EJF Investments, en een lokale verankering door de publieke investeringsfondsen FPIM en PMV en een aantal family offices zoals DVP Invest (Dirk Van Praag) en Pegavica (Rodolphe de Spoelberch).

Schermvullende weergave ©Mediafin