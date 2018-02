Uw bankkaart is nog altijd springlevend

Ondanks smartphonebankieren blijft de vraag naar bankkaarten stijgen. Maar waar worden die eigenlijk gedrukt? Een uitzonderlijke blik achter de schermen van de bankkaartfabriek.

Als u onlangs een nieuwe bankkaart in de bus kreeg, is de kans groot dat die vanuit de Idemia-fabriek in het Nederlandse Sittard, vlak over de grens, verstuurd werd. De site print tot 15 miljoen debet- en kredietkaarten per jaar, waaronder die van alle Nederlandse banken en vele Belgische, waaronder Belfius en KBC .

Het is een belangrijke Benelux-uitvalsbasis van de multinationale identiteitsgroep Idemia, die onlangs ontstond uit de fusie van Oberthur Technologies en Morpho. Dat u wellicht nog nooit van die bedrijven gehoord hebt, is logisch. ‘We werken in de schaduw’, zegt Idemia- directeur Michael Utermann tijdens een rondleiding. ‘Voor de eindgebruiker zijn we onzichtbaar. De bankkaarten versturen we in naam van de bank.’

ing stroomlijnt bankkaarten De 2,5 miljoen klanten van ING België krijgen nieuwe debet- en kredietkaarten die nog meer oranje zijn dan voorheen. Dat is een gevolg van een wereldwijde stroomlijning. De Nederlandse moedergroep brengt de 88 verschillende bankkaarten in zijn 13 belangrijkste markten terug tot acht ontwerpen. Bij de debetkaarten verdwijnt de weinig gebruikte handtekeningstrip. Het is de eerste keer dat ING dezelfde set kaarten wereldwijd inzet. Uniformisering is een van de stokpaardjes van CEO Ralph Hamers, die ook droomt van een mondiale app.

De naamloze fabriek, verscholen op een onopvallend industrieterrein, gunt de pers uitzonderlijk een blik achter de schermen om de lancering van de nieuwe ING-kaarten te vieren. Het bezoek gaat met draconische veiligheidsmaatregelen gepaard. Smartphones of fototoestellen zijn verboden in de productieruimtes en bezoekers moeten eerst door een luchtsluis. Iedereen moet een jasje van het bedrijf aandoen en de handen mogen niet in de broek.

Vault

De maatregelen zijn begrijpelijk, want in de extra beveiligde voorraadkamer - de ‘vault’ - liggen miljoenen blanco bankkaarten van allerhande merken gestockeerd. De fabriek moet voldoen aan de internationale normen die onder meer de betaalreuzen Visa en Mastercard voorschrijven. Als die een negatief rapport geven, kan de fabriek haar opdrachten kwijtspelen en staan de jobs van de honderd werknemers op het spel.

Sittard is een van de 37 ‘personalisatiesites’ van Idemia in de wereld. Gespecialiseerde machines koppelen de klantgegevens aan de magneetstrip, laden data op de chip en brengen de naam van de eindgebruiker aan op de kaart met een lasertechniek (debetkaart) of reliëfdruk (kredietkaart). In de laatste fase wordt de nagelnieuwe kaart in de enveloppe geplaatst die naar de bankklant verstuurd wordt.

De site draait 24 uur op 24. De productiestromen per bank lopen simultaan. Terwijl op enkele printers de nieuw ontworpen kaarten van ING bewerkt worden, maakt de verzendmachine de brieven voor de Belfius-klanten klaar.

Persoonlijke data

Het delicaatste stuk in de keten is de online overdracht van de persoonlijke gegevens van de bank naar het IT-systeem in Sittard. Dat loopt via beveiligde verbindingen, waarbij elke bank zich met een eigen sleutelcode moet identificeren. De communicatie tussen het IT-systeem en de printmachines, die elk duizenden kaarten per uur kunnen personaliseren, gebeurt daarna via een eigen netwerk. En zodra de bankkaart klaar is voor verzending, worden de persoonlijke gegevens meteen weer gewist uit het IT-systeem. Daarmee volgt de site de strenge internationale regels.

In onze visie gaan bankkaarten niet verdwijnen in de komende 10 tot 15 jaar. Michael Utermann directeur Idemia

Wie denkt dat de opkomst van mobiel bankieren de vraag naar betaalkaarten doet dalen, heeft het mis. Utermann schat dat de Europese markt voor betaalkaarten met 2 procent per jaar groeit. ‘Het blijft een stabiele markt’, zegt hij. ‘Vergeet ook niet dat markten als Duitsland nog eerst de sprong moeten maken van cashbetalingen naar betalen met de kaart. Pas daarna volgen smartphonebetalingen.’

De fabriek in Sittard kan dus nog enkele jaren op beide oren slapen. Utermann: ‘In onze visie gaan bankkaarten niet in de komende 10 tot 15 jaar verdwijnen, als ze al verdwijnen. In de Londense metro bijvoorbeeld blijkt dat veel gebruikers betalen met de smartphone aan de poortjes te onhandig vinden en liever een kaart gebruiken. Het is een kwestie van gebruiksgemak.’

