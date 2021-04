Uw geldautomaat binnenkort bij het oud ijzer?...

Het tandende cashverbruik en de hoge beveiligingskosten bedreigen de geldautomaat. Via een alliantie gaan de grote banken voor een volledig nieuw netwerk dat cash beschikbaar en betaalbaar moet houden.

Betalen in coronatijden betekent meestal de kaart of de smartphone bovenhalen. Maar ook zonder pandemie is het gebruik van cash op zijn retour. De jaar na jaar dalende geldafhalingen gaan gepaard met stijgende kosten voor beveiliging. De banken zijn de dure geldautomaten liever kwijt dan rijk.

De Tijd verzamelde op 19 april de locatiegegevens van de publieke automaten van 17 Belgische banken via hun websites. Het gaat om locaties in en buiten bankkantoren, maar niet over het aantal automaten per locatie. De data werden aangevuld of gecorrigeerd met eigen data of met informatie van de banken. Bekijk de locatie van de geldautomaten in uw buurt op multimedia.tijd.be/geldautomaten

Verdwijnen de automaten ook uit uw buurt en wordt cash binnenkort een luxeproduct waar je kilometers voor moet rijden? Zo ver willen de banken het niet laten komen. ‘Er is lang gedacht dat we naar een volledige cashloze maatschappij zouden gaan, maar dat is niet waar we naar streven’, zegt Kris De Ryck, de CEO van Batopin, een alliantie voor geldautomaten van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC.

‘Cash speelt voor veel mensen en handelaren nog een belangrijke rol’, zegt De Ryck. Zelf is de manager, die in een vorige job als CEO van Bancontact elektronisch betalen promootte, iemand voor wie cash alleen een back-up is. ‘Ik loop rond met 20 of 50 euro in mijn portefeuille en dat briefje blijft daar heel lang zitten’.

De Belg haalt gemiddeld om de vier weken geld af, een halvering in vijf jaar tijd. Toch wordt nog zowat de helft van alle transacties in cash betaald. ‘Het gebruik blijft dalen. Maar zelfs in Scandinavië, waar amper 15 procent in cash betaald wordt, beseft men dat het nooit volledig cashloos wordt’, zegt De Ryck. ‘Corona veroorzaakte in ons land een structurele terugloop van 15 procent. De komende jaren verwachten we een daling van 6 procent per jaar.’

Het aantal geldautomaten zakt al jaren. Vorig jaar belandden meer dan 1.000 automaten op de schroothoop door de sluiting van kantoren. De grootbanken doekten toen een op de tien kantoren op omdat ze nog amper bezocht worden. Die trend houdt aan, blijkt uit een telling van De Tijd. De grootbanken hadden eind vorig jaar nog 5.062 automaten op 2.455 locaties. Deze week was dat nog 2.303 locaties.

Is het verdwijnen van geldautomaten een probleem? Het netwerk is al uitgedund, blijkt uit een data-analyse van De Tijd. Twee Vlaamse gemeenten (Lierde en Mesen) en twaalf Waalse hebben geen automaten meer. Bij de deelgemeenten gaat het om zes op de tien. Desondanks hebben de meeste Belgen een vlotte toegang tot cash: zes op de tien hebben een automaat op wandelafstand (1 km) en acht op de tien op minder dan 3 kilometer. Bijna de volledige bevolking (98%) kan een toestel vinden op minder dan 5 kilometer.

185 De helft van de geldautomaten van de grootbanken ligt op minder dan 185 meter van elkaar.

Dat lijkt een verrassende tegenstelling. Maar vaak is in een naburige deelgemeente wel nog een automaat. En bij de 1.678 deelgemeenten zonder automaat zitten veel kleine dorpen met weinig inwoners. Toch zijn er ook deelgemeenten met duizenden inwoners en geen automaat. Hun aantal groeit. Maar de druk op de banken en de toezichthouders Nationale Bank en ECB om cash toegankelijk te houden groeit.

Maar er zijn ook gemeenten waar de inwoners rond de kerktoren over de automaten struikelen. De helft van de automaten van een grootbank ligt op minder dan 185 meter van een ander automaat. Het netwerk is onevenwichtig verdeeld met zowel dubbels als gaten. Dat is een gevolg van decennia ongecoördineerde inplantingsstrategieën van verschillende banken.

Met Batopin komt daar verandering in. Door de automaten onder één beheer te brengen kan de krimp gepland gebeuren. Nabijgelegen toestellen van verschillende grootbanken kunnen worden vervangen door één: in de hal van een bankkantoor, maar evengoed in een cashwinkeltje of op een parking. Tegen 2025 moeten alle automaten van de grote banken vervangen zijn door nieuwe toestellen onder een neutraal merk. Het aantal locaties zal met bijna driekwart krimpen tot 650 à 750. ‘Dat moet de kosten onder controle houden, want cash is niet winstgevend’, zegt De Ryck.

‘Het is een uniek moment om onze infrastructuur voor cash totaal te hertekenen’, zegt De Ryck. Door de geldautomaten los te koppelen van de bankkantoren vermijd je dat als de laatste bank in een dorp verdwijnt geld afhalen onmogelijk wordt. Tegelijk kunnen blinde vlekken op de kaart worden ingevuld.

Met de nieuwe inplanting garandeert Batopin voor 95 procent van de bevolking een geldautomaat op maximaal 5 kilometer. Achter de schermen lobbyen burgemeesters om zo veel mogelijk automaten binnen te halen. Volgens De Ryck zijn de bevolkingsdichtheid, de economische activiteit en de reële cashnood bepalend.

Op de lijst van de eerste 92 nieuwe cashpunten prijken veel stations dankzij een akkoord met de NMBS. Ze bevat ook de luchthaven van Charleroi, vier Vlaamse deelgemeenten zonder automaat en het Ardense dorp Lierneux. Door zijn lage inwonertal is daar geen bank, maar in de zomer is er wel een grote nood aan cash geld.

Zijn die 95 procent dekking en de grens van 5 kilometer voldoende? De Ryck wijst op de geldautomaten van de kleinere banken en Bpost. ‘Als je die slim combineert, kom je in de buurt van 100 procent dekking.’ Vier kleine banken en Bpost doen niet mee met Batopin. Ze hebben hun eigen alliantie Jofico. Die centraliseert alleen het beheer, niet de inplanting. ‘Twee samenwerkingsinitiatieven rond de uitbating en de spreiding is goed’, zegt Karel Baert van de bankenkoepel Febelfin.