VDK Bank vaart tegen stroom in met meer kantoren

Terwijl corona de meeste banken ertoe aanzet in hun netwerk te snoeien, zegt de Gentse spaarbank bereid te zijn meer vestigingen te openen. Extra voorzieningen voor kredietverliezen deden de nettowinst van de groep vorig jaar met een derde terugvallen.

VDK Bank, dat dit jaar zijn 95ste verjaardag viert, is een begrip in Oost- en West-Vlaanderen, maar probeert ook al enige tijd elders in Vlaanderen voet aan de grond te krijgen. De bank heeft kantoren in Antwerpen, Mechelen en Leuven en opende onlangs haar eerste pop-upvestiging in het Limburgse Beringen. ‘We zetten verder in op de uitbouw van ons kantorennet,’ zegt CEO Leen Van den Neste. ‘De drie vestigingen die we in Antwerpen, Leuven en Mechelen hebben geopend zijn succesverhalen. We zijn nu aan het onderzoeken of we niet actief kunnen worden in een aantal centrumsteden aan de rechterkant van die as.’

We onderzoeken of niet actief kunnen worden in een aantal centrumsteden ten oosten van de as Antwerpen-Mechelen-Leuven. Leen Van den Neste CEO VDK Bank

Dat de bank, die haar netwerk vorig jaar licht zag krimpen tot minder dan zeventig kantoren, aan nieuwe locaties denkt, is opmerkelijk. Door de razendsnelle digitalisering en de oplopende kosten houden zowat alle Belgische banken hun netwerk tegen het licht. De vier grootbanken sloten vorig jaar een op de tien kantoren en de aangekondigde plannen van Belfius en ING België maken duidelijk dat die trend nog niet voorbij is.

‘We hebben de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd in de digitalisering van onze diensten en hebben aan het begin van de coronacrisis klanten aangeraden zo veel mogelijk van hun bankzaken via onze app of online te regelen,’ zegt Van den Neste. ‘Maar het blijft belangrijk om fysiek nabij te zijn als bank. We zijn ervan overtuigd dat klanten voor belangrijke gesprekken hun bankier niet via een scherm willen spreken. Moeilijke gesprekken over een nalatenschap of grote investeringen doe je niet via de telefoon of een videocall. Voor onze bankiers is het ook een geruststelling dat ze hun dossiers van dichtbij kunnen opvolgen in plaats van via een callcenter in Brussel.’

Coronavoorzieningen

Net als de andere banken zag VDK Bank zich vorig jaar verplicht extra voorzieningen te nemen voor mogelijke kredietverliezen in de coronacrisis. Die 10 miljoen euro aan bijkomende coronaprovisies verklaart mee waarom de nettowinst met ruim een derde terugviel naar 10,6 miljoen euro. Commercieel bleef de bank wel volop draaien, benadrukt Van den Neste.

‘We verstrekten bijna 10 procent meer kredieten dan een jaar eerder en trokken bijna 7 procent meer spaargeld aan. In maart hebben we de kaap van 4 miljard euro deposito’s gerond. Of we zoals sommige andere banken overwegen een strafrente in te voeren voor particuliere klanten die te veel spaargeld zouden plaatsen op onze rekening? Nee. We kunnen al onze spaartegoeden aan het werk zetten voor kredietverlening en moesten geen geld aan een strafrente parkeren op een rekening van de toezichthouder.’

10 miljoen VDK zette vorig jaar 10 miljoen euro extra opzij voor mogelijke coronaverliezen in de kredietportefeuille. Dat drukte de jaarwinst met 34 procent.

Opmerkelijk: dankzij de grotere verkoopvolumes kon VDK in tegenstelling tot de meeste andere banken ook hogere rente-inkomsten voorleggen over 2020. ‘Bovendien blijven we zwaar focussen op het behoud van onze rentemarges’, weet Van den Neste.