'Vader van informatica' op Brits bankbiljet

De beeltenis van Alan Turing komt op het biljet van 50 pond dat eind 2021 in roulatie komt.

Op een nieuw Brits bankbiljet komt het gezicht van Alan Turing te staan, de grondlegger van de informatica en kunstmatige intelligentie. Dat maakte de Britse centrale bank maandag bekend.

Niet alleen de beeltenis van Turing komt op het biljet van 50 pond, dat eind 2021 in roulatie moet komen. Ook een uitspraak van hem staat daarop. 'Dit is slechts een voorproefje van wat gaat komen en slechts de schaduw van wat zal zijn.'

Turing haalde het van elf andere Britten. Onder hen Charles Babbage, die in 1822 de eerste computer bouwde, en Ada Lovelace, die in 1843 het eerste 'computerprogramma' schreef. Ook Rosalind Franklin, die DNA ontdekte, en natuurkundige Stephen Hawking waren in beeld.

Nazi-Duitsland

Turing deed heel wat inkt vloeien in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon hij de gecodeerde berichten van nazi-Duitsland kraken. Volgens sommige schattingen was de oorlog daardoor jaren eerder afgelopen en werden miljoenen mensenlevens gespaard.

Na WOII kwam Turing evenwel in opspraak. Hij was homoseksueel, wat toen streng verboden was. In 1952 werd hij daarvoor veroordeeld. Hij werd chemisch gecastreerd omdat dat een einde zou maken aan zijn geaardheid.