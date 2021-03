Val Brits-Australische financier dreigt wereldwijd ravage aan te richten

De Britse specialist in alternatieve financiering Greensill Capital, goed voor een portefeuille van 143 miljard dollar, is omgevallen. Een van de grootste potentiële slachtoffers is het staalimperium van Sanjeev Gupta, die ook in ons land grote overnames heeft gedaan.

De Britse financieringsspecialist Greensill Capital heeft het faillissement aangevraagd. De instorting van de schaduwbank kan veel partijen treffen, van Duitse spaarders, grote banken en het Aziatische investeringsfonds Softbank tot staal- en aluminumbedrijven met 1.750 werknemers in ons land.

Wat is de schaduwbank Greensill?

Het Londense Greensill Capital is het geesteskind van de Australiër Lex Greensill. De zoon van arme meloenkwekers ontpopte zich tot een specialist in ongewone financiële constructies. Greensill levert werkkapitaal aan bedrijven via 'supply chain finance' (SCF) of 'reverse factoring'. Daarbij betaalt Greensill de facturen van de leveranciers en betaalt het bedrijf Greensill pas later terug, in ruil voor een commissie.

De sterk van Greensill-financiering afhankelijke staalgroep GFG Alliance heeft ook in ons land meerdere overnames gedaan, waaronder de Aleris-aluminiumfabriek in Duffel.

'Dankzij technologie kan dat met een muisklik, even simpel als een aankoop op iTunes', legt Greensill zelf uit op zijn website. De Londense groep deed dat op heel grote schaal. Ze beheerde voor sommige multinationals de hele leveranciersketen met duizenden leveranciers. In 2019 ging het om 143 miljard dollar.

Daarnaast herverpakte Greensill die leningen massaal, inclusief een betalingsgarantie van een kredietverzekeraar. Die leningen werden aan beleggers verkocht als investeringsproduct, een praktijk die mogelijk parallellen vertoont met het herverpakken van leningen voor de kredietcrisis. Specialisten waarschuwen ook dat dergelijke constructies bij sommige bedrijven enorme schuldenbergen verborgen houden.

Greensill stond internationaal in de schijnwerpers. De voormalige Britse premier David Cameron was er adviseur en Lex Greensill kreeg een ridderlijke titel van prins Charles voor economische verdiensten.

Hoe kapseisde Greensill in enkele dagen?

Greensill kwam enkel dagen geleden in de problemen na berichten over 'defaults', niet op tijd betaalde kredieten. Dé grote katalysator was dat de Australische verzekeraar The Bond & Credit Co. (BCC) een dekking van 4,6 miljard dollar terugtrok. Dat leidde ertoe dat Greensill zijn financiële producten niet vlot meer kon herverpakken voor investeerders.

Dat veroorzaakte een kettingreactie. De bank Credit Suisse schorste vorige week voor 10 miljard dollar aan fondsen die gelieerd zijn aan Greensill en het eveneens Zwitserse GAM Holding zette het 842 miljoen dollar grote GAM Greensill Supply Chain Finance Fund stop. Ondertussen lekte ook uit dat Lex Greensill via schimmige constructies vier privéjets op kosten van het bedrijf had aangekocht.

©EPA

De grootste schokgolf kwam uit Duitsland, waar de toezichthouder Bafin aan de alarmbel trok bij Greensill Bank, het Duitse dochterbedrijf dat een officiële banklicentie heeft. Bafin stuurde een speciaal commissaris naar Greensill Bank en diende een strafklacht in tegen de bedrijfsleiding wegens mogelijke balansfraude.

Er zouden gesprekken lopen met de Amerikaanse private-equityreus Apollo over een doorstart, maar die zou enkel geïnteresseerd zijn in de gezondste activiteiten.

Waarom leidt dat tot ongerustheid in de staalsector?

Het imperium GFG Alliance van de Brits-Indiase staalmagnaat Sanjeev Gupta, goed voor 20 miljard dollar omzet en 35.000 jobs, lijkt erg verweven met Greensill. Gupta werd bejubeld als de redder van de Europese staalsector, omdat hij via de vennootschappen Liberty en Alvance tal van in moeilijkheden geraakte staal- en aluminiumbedrijven had overgenomen. Greensill zou de groei van Gupta's bedrijven met ruim 3 miljard pond hebben ondersteund. De Britse vakbonden zijn ongerust over de toekomst.

Sanjeev Gupta werd na veel overnames van stoffige bedrijven de 'redder van de staalsector' genoemd. ©REUTERS

In ons land kocht Alvance vorig jaar de Aleris-aluminiumfabriek in Duffel met 1.000 werknemers van Novelis (Hindalco). Eerder had Liberty twee activiteiten van ArcelorMittal in het Luikse gekocht. Bij Ferblatil in Tilleur en de galvanisatielijnen in Flémalle werken samen zo'n 750 mensen.

GFG liet recent nog weten dat de groep operationeel goed draait en nog voldoende financiële middelen heeft. Maar er worden ook nieuwe financiers gezocht.

Waar dreigen nog klappen?

1,5 miljard Softbank SoftBank Vision Fund stopte 1,5 miljard dollar in Greensill.

Volgens advocaten van Greensill dreigen heel wat bedrijven die afhankelijk zijn van Greensill-financiering in de problemen te komen, waarbij wereldwijd 50.000 jobs op het spel staan. Ook in de financiële sector dreigen klappen te vallen bij banken en verzekeraars met banden met Greensill. De Europese Centrale Bank heeft financiële instellingen al vragen gesteld over hun blootstelling aan Greensill en Gupta. Credit Suisse zou 160 miljoen euro aan het bedrijf geleend hebben.

Ook de Duitse spaarders en lokale besturen die geld hadden uitstaan bij Greensill Bank worden mogelijk getroffen. Grote klappen zijn er mogelijk ook voor investeerders in Greensill-fondsen en Greensill zelf. De Japanse groep SoftBank stopte daar 1,5 miljard euro in.