Val Dexia kost staat ruim 5 miljard euro

Tien jaar na de implosie van de financiële reus Dexia is de balans van het debacle nog steeds negatief voor de federale overheid. Het verlies komt uit op 5,1 miljard euro.

Over twee weken is het tien jaar geleden dat België, Frankrijk en Luxemburg besloten Dexia te redden door de groep te ontmantelen. Maar in het weekend van 24 en 25 september 2011, nu dus exact een decennium geleden, doken al de eerste berichten over een nakende splitsing op. Dat met het doel de gezonde stukken van Dexia, waaronder de huidige bank Belfius, veilig te stellen en de rest geleidelijk en zonder schokken af te bouwen.

Tot dusver is dat gelukt, al is er nog een hele weg te gaan. De balans van Dexia is nog iets meer dan 100 miljard euro zwaar. De val van de wereldspeler in de financiële sector kostte de federale schatkist tot dusver 5,1 miljard euro, leren berekeningen door De Tijd. Daarmee is het niet de grote financiële ramp geworden die destijds gevreesd werd, maar het gevaar is nog niet geweken.

Staatswaarborg

Tegenover de kapitaalverhogingen van Dexia en de factuur voor de overname van Belfius staan enkel de dividenden van de vroegere Dexia Bank België en de vergoeding die Dexia moet betalen voor de staatswaarborg waarop het kan terugvallen. Daarmee kan het zich makkelijker financieren op de markt.

26,1 miljard staatswaarborg De Belgische staatswaarborg voor Dexia is nog 26,1 miljard euro zwaar.

Er komen wel nog extra dividenden van Belfius en de waarborg zal Dexia vanaf volgend jaar meer kosten. Maar de enige mogelijkheid om het tekort relatief snel weg te werken is de beursgang of de gedeeltelijke verkoop van Belfius. De bank had eind juni een eigen vermogen van 10,6 miljard euro, ruim een verdrievoudiging in tien jaar tijd. Het is echter de vraag hoeveel de staat effectief kan krijgen voor de financiële instelling en wanneer, zeker zolang de Arco-kwestie niet opgelost is. Belfius stond in 2018 dicht bij een beursintroductie, maar de operatie werd uiteindelijk afgeblazen.

Ver van de piek

De staatsgaranties kunnen het verlies fors doen oplopen als ze moeten worden geactiveerd. Donderdag bedroegen ze 50,8 miljard euro, waarvan 26,1 miljard euro ten laste van ons land. Een geruststelling is dat dat ver verwijderd is van de piek van 95,9 miljard in mei 2009 en dat ze tot nu toe niet nodig waren, maar de coronacrisis toonde vorig jaar opnieuw aan hoe snel de situatie op de markten kan keren.

De voorlopig negatieve rekening voor Dexia belet niet dat het totaalplaatje van de bankencrisis van 2008 voor de federale staat positief uitvalt met een overschot medio 2020 van 375 miljoen euro, becijferde het Rekenhof bijna een jaar geleden in zijn recentste studiewerk. Dat betekent dat onder meer de dossiers rond Fortis, met uitlopers als Royal Park Investments, en KBC de meubelen redden.