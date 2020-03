Van Gerven in beeld als bestuurder ING België

De grootbank ING België wil Koen Van Gerven, de ex-topman van Bpost, in haar raad van bestuur opnemen. De screening door de toezichthouders is aan de gang.

Koen Van Gerven zwaaide afgelopen weekend af als CEO van Bpost, maar hij wil actief blijven. 'Ik ga niet met pensioen. Ik ben zestig, nog jong genoeg voor een carrière als bestuurder. Ik blijf in de raad van bestuur van SD Worx en in die van het UZ Gasthuisberg, en er komen mandaten bij', zei hij zaterdag in een gesprek met De Tijd.

Volgens onze informatie is een van die toekomstige mandaten er een bij ING België. De bank vroeg Van Gerven om er bestuurder te worden. De toezichthouders screenen de ex-CEO van Bpost. Die screening moet uitmonden in een 'fit and proper'-attest. Daarna kan hij formeel benoemd worden.

Van Gerven kent de banksector goed. Hij ging in 1982 aan de slag bij de Generale Bank en oefende er verschillende functies uit tot in 2001. Na zijn overstap naar Bpost in 2006 werd hij bestuurder en daarna voorzitter (tot 2014) bij Bank van de Post.

Er zijn naar verluidt nog andere veranderingen op til bij ING België. Voorzitter Eric Boyer de la Giroday zou vervroegd vertrekken, terwijl zijn mandaat nog tot 2023 loopt. Boyer de la Giroday is ook bestuurder bij ING Groep. De bank wou geen commentaar kwijt. Het mandaat van Diego du Monceau de Bergendal loopt dit voorjaar af, maar zou verlengd worden.