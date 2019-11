Van Lanschot lanceert fonds voor katholieke beleggers

De Nederlandse private bank Van Lanschot mikt met Labor et Caritas op Belgische katholieken die meer willen dan enkel maar duurzaam beleggen. ‘Liefdadigheid kan heel wat druk uitoefenen op het bedrijfsleven.’

De private bank Van Lanschot lanceert een katholiek beleggingsfonds in België: Labor et Caritas. Daarmee kunnen vermogende individuen, kerkelijke organisaties, bisdommen en kloosterordes vanuit hun religieuze overtuiging in een korf aandelen en obligaties stappen.

500.000 minimale inleg De minimale inleg in het religieuze fonds bedraagt 500.000 euro.

‘We zien hierin een grote marktopportuniteit’, klinkt het bij de vermogensbankier, die het religieuze fonds beschouwt als een verlengstuk van zijn bestaande duurzame aanbod. ‘Vanaf een belegd vermogen van 25 miljoen zijn we kostenefficiënt. Op termijn ligt 100 miljoen euro zeker binnen bereik.’ De minimale inleg bedraagt 500.000 euro, wat vrij hoog is. Maar ‘gezien de grote belangstelling, ook bij particuliere klanten’, overweegt Van Lanschot die instapdrempel te verlagen.

Dubbelmonarchie

Het idee voor een katholiek beleggingsfonds ontstond dit jaar, toen de Belg Philippe Cuelenaere, een oudgediende van Paribas en Petercam, de Nederlandse bank in contact bracht met aartshertog Christian Habsburg. Deze kleinzoon van de laatste keizer van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije adviseert met het Zwitserse Multiplus Finance al bijna 30 jaar katholieke stichtingen en organisaties bij hun vermogensplanning.

‘Ik werk zowel voor het Vaticaan in Rome als voor bisschoppen en congregaties’, zegt de aartshertog, die geboren is in het Belgische Beloeil en wiens neef Lorenz gehuwd is met prinses Astrid, de zus van koning Filip. ‘Ondanks het grote aanbod aan ethische en duurzame fondsen blijft er een grote vraag om te kunnen beleggen volgens je religieuze overtuiging. De tijd is dus rijp om een stap verder te gaan.’

Gokken en abortus

Labor et Caritas houdt bij de selectie van aandelen niet alleen rekening met de thema’s respect voor het milieu, sociale ongelijkheid en deugdelijk bestuur. Het voegt daar nog een extra ethische laag aan toe, conform de christelijke waarden. Bedrijven die actief zijn in controversiële wapens, gokken, abortus, onderzoek naar of gebruik van embryo’s en stamcellen, pornografie, productie van contraceptiva, euthanasie of alcohol worden uitgesloten.

Voor die filtering deed Van Lanschot een beroep op de expertise van het adviesbureau Aliter Invest, dat begin dit jaar werd opgericht door de aartshertog en zijn zoon. ‘We hebben bij de selectie geprobeerd intelligent, objectief en niet-dogmatisch te werk te gaan’, zegt Habsburg. ‘We screenden 2.500 beursgenoteerde bedrijven die wereldwijd actief zijn en kwamen uit op een finale selectie van 260 namen om een portfolio mee samen te stellen.’

Dieselgate

Bekende ondernemingen zoals ArcelorMittal (‘te vervuilend’), Ryanair (‘personeelsproblemen’) en Volkswagen (‘Dieselgate’) werden niet weerhouden. Andere multinationals zoals het Nederlandse chemiebedrijf DSM (‘uitblinker op het vlak van milieu’) en de Amerikaanse softwarereus Microsoft (‘onafhankelijke raad van bestuur en voorzitter’) doorstonden wel de test. Al valt een duidelijke lijn niet altijd te trekken.

Bedrijven die alcohol verkopen, worden niet uitgesloten, zolang de die activiteit minder dan 20 procent van de omzet bedraagt of kleiner is dan 1 miljard euro. Dat lijkt een vrij arbitraire grens. En wat doe je met schuldpapier van België dat een liberale wetgeving heeft op het vlak van euthanasie en abortus, en via de Waalse regio eigenaar is van de wapenfabrikant FN?

Houtkap

‘Dat is inderdaad een dilemma’, zegt de aartshertog, die ook voorzitter is van het Antwerpse handelshuis Kreglinger, onder meer actief in Congolese houtkap. ‘Maar we moeten pragmatisch zijn. We zijn geen dromers of ideologische scherpslijpers. We hebben dus ook bedrijven en overheden geselecteerd die niet perfect zijn, maar die hun best willen doen om een ethische transitie mogelijk te maken.’

Zelfs liefdadigheid kan heel wat druk uitoefenen op het bedrijfsleven. Christian Habsburg

Labor et Caritas wil als aandeelhouder actief zijn met zijn stemrecht bij de bedrijven waarin het participeert. ‘Activisme zou ik dat niet noemen’, zegt Habsburg. ‘Ik spreek liever van intelligente druk (lacht). Zelfs liefdadigheid kan heel wat druk uitoefenen op het bedrijfsleven.’

Voorlopig is België met dit fonds een uitzondering. ‘Ik heb geen weet van gelijkaardige initiatieven’, zegt Staf Lavergne, directeur institutionele relaties bij Van Lanschot. Maar hij sluit niets uit. ‘In de katholieke regio rond Den Bosch, waar Van Lanschot zijn hoofdzetel heeft, is de belangstelling erg groot.’