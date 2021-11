'Van imago veranderen wordt moeilijkste oefening voor Degroof Petercam'

Na een aartsmoeilijke periode is Degroof Petercam eindelijk klaar om een groeisprong te maken in private banking en vermogensbeheer, zegt topman Hugo Lasat. 'Ons verleden beheren is niet meer aan de orde.'

'Of we er nog in slagen nieuwe mensen aan te trekken?' Hugo Lasat, die eind oktober Bruno Colmant opvolgde als CEO van Degroof Petercam, moet er niet lang over nadenken. De 57-jarige Lasat heeft er al een carrière van meer dan dertig jaar op zitten in de financiële sector, maar is ook gastprofessor aan de KU Leuven.

'Na een les komen studenten me geregeld vragen of ik ze geen soort van handleiding kan geven om aan de slag te gaan bij de bank. De voorbije jaren is de financiële sector minder aantrekkelijk geworden als werkgever. Maar de metiers waarin wij actief zijn met Degroof Petercam - private banking, vermogensbeheer, zakenbankactiviteiten en administratieve diensten voor de fondsenindustrie - zijn nog altijd top of mind bij veel afgestudeerden.'

De afgelopen jaren stond Degroof Petercam om heel andere redenen in de kijker. De Nationale Bank legde de grootste onafhankelijke private bank en vermogensbeheerder twee jaar geleden aan de ketting na een rampzalige audit van haar witwasbeleid. Degroof Petercam moest een actieplan opstellen en duizenden rekeningen van klanten opnieuw tegen het licht houden.

Die doorlichting is grotendeels achter de rug, zegt Lasat. 'Bruno Colmant heeft een enorm goede job verricht en de relatie met de toezichthouders is goed. Of alle problemen van de baan zijn, kan je nooit zeggen. Maar na al dat werk zitten onze controlemechanismes op een zeer hoog niveau. Ons verleden beheren is niet meer aan de orde. We kunnen focussen op het management en op onze ontwikkeling.'

Kruisbestuiving

'Voor die groei bouwen we vooral voort op wat we al in huis hebben', zegt Lasat, die voor hij CEO werd jarenlang DPAM, de fondsenbeheertak van Degroof Petercam leidde. In België, waar die 'asset management'-divisie vier op de tien pensioenfondsen beheert, zit misschien wat minder rek op de groei, geeft Lasat toe. 'Maar weinig mensen beseffen dat de grootste markt in het buitenland ligt. Die internationale expansie zullen we voortzetten. Mijn voorganger had gezegd dat we met onze privatebankingafdeling in Vlaanderen wilden groeien. Dat klopt deels: we willen voor alle duidelijk overal groeien. Dus ook in het zuiden van het land, in Luxemburg en in Frankrijk, waar we ook als private bank actief zijn.'

We willen meer doen dan zomaar een campagne lanceren om te zeggen dat we van onze klanten houden. Hugo Lasat CEO Degroof Petercam

Degroof Petercam wil die groei versnellen door nieuwe producten en diensten aan te bieden voor ondernemers, bedrijfsleiders en bepaalde beroepsgroepen. Medische beroepen zijn een groeisector, zegt Lasat. 'Maar we gaan ook meer inspelen op een grotere kruisbestuiving met onze zakenbankactiviteiten. We willen onze klanten een ecosysteem van financiële diensten en expertise aanbieden, om een hippe term te gebruiken.'