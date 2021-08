Vastgoedhausse drijft centrale banken in het nauw...

Nu wereldwijd huizenprijzen de hoogte in gaan, rijst de vraag hoe groot de verantwoordelijkheid is van de centrale banken en hun beleid van extreem lage rentes. Moeten ze oog hebben voor betaalbaar wonen? En is een crisis nabij? ‘Wat nu gebeurt, is uitzonderlijk.’

In een wereld waarin huizenprijzen zowat overal ongezien snel stijgen, spant Nieuw-Zeeland de kroon. Onlangs werd een huis in de hoofdstad Wellington verkocht voor bijna 1 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (590.000 euro), en dat zonder dat de koper het bezocht had. Dat kon ook niet, want het 50 jaar oude pand was te gevaarlijk om te betreden (zie foto). Maar zelfs verregaande verkrotting vormde geen beletsel om de verkoopprijs ver boven de verwachtingen te doen uitschieten. Het typeert een markt waarin de gemiddelde Nieuw-Zeelandse woningprijs in juni 30 procent hoger lag dan een jaar geleden.

Voor premier Jacinda Ardern, die van betaalbaar wonen een prioriteit maakt, is de verhitte vastgoedmarkt een politieke kopzorg. Ook de Nieuw-Zeelandse centrale bank kijkt ongerust naar de hausse en waarschuwde dat de huidige huizenprijzen niet duurzaam zijn. Voorlopig halen maatregelen om de markt af te koelen, zoals nieuwe belastingen voor vastgoedbeleggers, niets uit. De situatie is zo nijpend dat de Nieuw-Zeelandse regering eerder dit jaar de centrale bank opdroeg om bij haar monetair beleid rekening te houden met de impact op vastgoedprijzen, een wereldprimeur.

Hoe groot is de vastgoedboom? Woningprijzen boomen wereldwijd, van Nieuw- Zeeland over Canada tot de VS, Zuid-Korea en Europa. Overal sneuvelen records, met prijsstijgingen van 16,6 procent in de VS tot 20 procent in Nederland tegenover een jaar geleden. Wat is de rol van de centrale banken? Met hun beleid van extreem lage rentes maken ze woonkredieten goedkoper en ontketenen ze een zoektocht naar rendement, met duurder vastgoed als resultaat. Moeten ze naar de huizenprijzen kijken? De centrale banken staan voor een vervelend dilemma: een forse renteverhoging om de vastgoedmarkt af te koelen zou tegelijk een rem op de economie zetten.

Zo belandt de schijnwerper op een cruciale verantwoordelijke voor de wereldwijde vastgoedboom: de centrale banken en hun aanhoudend beleid van extreem lage rentes. Sinds de financiële crisis hanteren centraal bankiers een ultrasoepel beleid in een poging de economische groei en inflatie aan te vuren. Bij de uitbraak van de pandemie vorig jaar deden ze daar nog een schep bovenop. Een belangrijk neveneffect zijn historisch lage hypotheekrentes, waardoor huizenjagers meer kunnen lenen. Dat drijft de prijzen op, samen met de honger van beleggers die wanhopig op zoek zijn naar rendement in een wereld van nulrentes.

Centraal bankiers zijn niet de enige aanstokers. De pandemie zette een hefboom op het onevenwicht tussen vraag en aanbod. Aan de vraagzijde is er een stormloop op vastgoed mét buitenruimte - een huis met een tuin, een appartement met een terras - als reactie op de lockdowns en de nieuwe realiteit van thuiswerken. Bovendien vloeide een deel van het extra spaargeld dat veel gezinnen sinds de pandemie (noodgedwongen) oppotten naar de vastgoedmarkt. Aan de aanbodzijde leidde het virus tot vertragingen bij bouwprojecten, met een groeiend tekort als gevolg.

Het resultaat zijn boomende woningprijzen in alle uithoeken van de wereld, van Nieuw-Zeeland over Canada tot de VS, Zuid-Korea en Europa. Overal sneuvelen records. Amerikaanse woningprijzen stegen in mei met een nooit geziene 16,6 procent tegenover vorig jaar, terwijl Nederlandse huizen in het tweede kwartaal 20 procent duurder waren dan een jaar geleden. De eurozone kende in het eerste kwartaal de grootste prijsstijging in 15 jaar met een toename van 5,8 procent, met een gemiddelde hypotheekrente die historisch laag staat.

TE KOOP Wellington, Nieuw- Zeeland Dit vijftig jaar oude krot, te gevaarlijk om te betreden door geïnteresseerde kopers, werd onlangs voor 590.000 euro verkocht.

‘Dit is een uitzonderlijke situatie. Al bijna tien jaar lang gaan vastgoedprijzen zowat elke maand hoger. De vorige keer dat dat gebeurde was tijdens het decennium vóór de Amerikaanse vastgoedcrash van 2007’, zegt Stijn Van Nieuwerburgh, hoogleraar economie aan de Columbia Business School in New York en gespecialiseerd in de vastgoedmarkt. ‘Ook uitzonderlijk is de omvang van de prijsstijgingen. Een stijging van 15 procent of meer in de VS hadden we zelfs niet in 2006 en 2007.’

Van Nieuwerburgh ziet meerdere oorzaken, met fundamenteel een onevenwicht tussen een erg krap aanbod en een heel hoge vraag. Zo is de voorraad Amerikaanse huizen die te koop staan historisch laag. ‘Aannemers kampen met een tekort aan arbeidskrachten, terwijl fors gestegen hout- en staalprijzen de factuur verder opdrijven.’

‘Aan de vraagzijde heb je paniekaankopen als gevolg van het coronavirus, met een gigantische migratiegolf richting buitenwijken en platteland’, vervolgt Van Nieuwerburgh. ‘De demografie creëert een extra boost, nu de meeste millennials, de grootste generatie sinds de babyboomers, als dertigers klaar zijn om een huis te kopen. Institutionele beleggers zoals Blackstone gieten olie op het vuur door massaal te investeren in huizen om te verhuren.’

Ook Van Nieuwerburgh kan niet voorbij aan de impact van de wereldwijde lage rente. ‘Dat is de belangrijkste factor. De daling van de rente is al decennia bezig en ging de jongste drie à vier jaar onverminderd verder, met een extra duwtje door de massale monetaire stimulus sinds de uitbraak van de pandemie.’ Het resultaat is een zoektocht naar rendement nu een belegging in schuldpapier nog amper iets opbrengt. Dat drijft de prijzen van allerhande beleggingsactiva op. ‘Alle activa zijn momenteel peperduur tegenover hun fundamentals, en dat heeft voor een groot stuk te maken met de monetaire politiek.’

Wat is de gemiddelde huurprijs van appartementen in uw gemeente? Onze interactieve kaart brengt per gemeente en postcode in beeld hoeveel huurgeld u betaalt voor een appartement en vergelijkt de prijzen met andere gemeenten.

Vastgoed ontsnapt daar niet aan, met de gedaalde hypotheekrente als brandversneller. ‘Er zijn twee kanten aan een lagere hypotheekrente: het is aantrekkelijker om te kopen want je kan goedkoper - en dus meer - lenen, maar als iedereen dat kan, gaan de biedprijzen voor huizen gewoon omhoog. Het kan zelfs zijn dat huizen relatief duurder worden. Dat gebeurt als je maandelijkse hypotheeklasten nu hoger zijn doordat de prijsstijging groter is dan de rentebesparing’, aldus Van Nieuwerburgh. Voor een belegger biedt vastgoed bovendien een bescherming tegen inflatie, omdat huurprijzen geïndexeerd worden.

Drijfzand

De hamvraag is of de vastgoedboom niet te snel gaat en niet op drijfzand gebouwd is. Economen van de Bank voor Internationale Betalingen, die ’s werelds centrale banken overkoepelt, waarschuwen dat de huizenprijzen boven hun fundamentele waarde gestegen zijn. Christine Lagarde, de voorzitster van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft het over een ‘risico op prijscorrecties’. Meteen komt de financiële stabiliteit in het vizier, het gevaar dat banken in de problemen komen als hun portefeuilles met woonkredieten onder water komen te staan door een kelderende vastgoedmarkt.

Riskeren we een herhaling van de financiële crisis van 2008, die gevoed werd door een oververhitte Amerikaanse vastgoedmarkt? ‘Ik stel mij ook die vraag. Er zijn gelijkenissen, maar er zijn ook de verschillen’, zegt Van Nieuwerburgh. ‘De sterke en onhoudbare prijsstijgingen zijn een gelijkenis. Net als de versoepelde kredietverlening, zeker in de VS, waar je een lening kan krijgen voor 97 procent van de aankoopprijs en dus slechts 3 procent eigen inbreng nodig hebt.’

De toestand op de vastgoedmarkt is niet zo gek als in 2006, maar we moeten toch oppassen. Stijn Van Nieuwerburgh Hoogleraar economie Columbia Business School

‘Het grote verschil is dat de risicovolle subprime-woonkredieten van weleer verdwenen zijn. Je moet nu je inkomen bewijzen. Al mag er door de minimale inbreng van 3 procent niet veel mislopen. Een beperkte prijsdaling volstaat om als huiseigenaar onder water komen te staan (waarbij de hypotheekschuld groter is dan de woningwaarde, red). De toestand is nog niet zo gek als in 2006, maar we moeten toch oppassen’, meent de hoogleraar.

Ook Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België, ziet parallellen. ‘Ook in de aanloop naar de financiële crisis had je een sterke rentedaling. In Europa kwam daar de creatie van de monetaire unie bij, waardoor de langetermijnrentes van zuiderse landen daalden in de richting van de lagere Duitse rente. Dat ontketende een vastgoedboom in landen als Spanje. En ook toen was er een zoektocht naar rendement, waarop ingespeeld werd met innovatieve producten als CDO’s (herverpakte rommelkredieten, red).’ Die raakten toen verspreid over het financiële systeem, maar Paul De Grauwe, hoogleraar aan de London School of Economics, wijst erop dat banken vandaag onder grotere controle staan en minder riskante posities hebben.

Over wat het einde van het vastgoedfeest kan veroorzaken, zijn Vanden Houte en Van Nieuwerburgh het eens: een rentestijging als reactie op stijgende inflatie. ‘De meest plausibele schok voor de vastgoedmarkt vandaag is een blijvende inflatiestijging in plaats van het verhaal dat de huidige inflatieboost een tijdelijk pandemiefenomeen is. Dat zou de centrale banken dwingen hun beleid te verstrakken, met stijgende rentes en een correctie in talloze kwetsbare activaprijzen als gevolg’, zegt Van Nieuwerburgh.

Vanden Houte wijst erop dat een rentestijging alleen typisch niet volstaat voor een stevige vastgoedcorrectie. ‘Meestal heb je ook een stijging van de werkloosheid nodig, waardoor mensen gedwongen zijn hun huis te verkopen omdat ze de hypotheek niet langer kunnen betalen. Bij de financiële crisis waren beide voorwaarden vervuld.’

Betaalbaarheid

‘In België is de link tussen werkloosheid en vastgoedprijzen trouwens opvallend sterk’, vervolgt Vanden Houte. ‘Een beperkte rentestijging zou hier dus geen impact hebben als tegelijkertijd de werkloosheid een beetje verder zakt. Dat gaat terug naar de betaalbaarheid van vastgoed, die een combinatie is van woningprijzen, de rente en het beschikbaar inkomen. Onze betaalbaarheidsindicator voor België is het jongste anderhalf jaar een beetje gedaald - de prijzen zijn sneller gestegen dan de rentedaling en de inkomensgroei - maar de barometer staat nog altijd een stuk gunstiger dan aan de vooravond van de financiële crisis. Een forse rentestijging kan ons terugvoeren naar zo’n crisis, maar als je de centrale banken hoort, zijn ze dat niet van plan.’

Waarmee we beland zijn bij de grote boeman: de centraal bankiers en hun ongebreidelde stimulus. De ironie is dat de stimulus waarmee centrale banken de inflatie proberen aan te jagen richting hun doelstelling van 2 procent als neveneffect een belangrijke kostenpost - huizenprijzen - opdrijft, die ze nauwelijks meenemen in hun inflatiemetingen. Dat leidt ertoe dat de officiële inflatiemeting een laag niveau kan aanduiden, terwijl gezinnen klagen over de toenemende levensduurte als gevolg van snel stijgende woningprijzen. Onderzoek bevestigt dat in de meeste westerse landen de huizenprijzen de voorbije 25 jaar sneller gestegen zijn dan de consumptieprijzen.

De officiële inflatieberekenaars wijzen er daarbij op dat de aankoop van een huis geen typische consumptie is maar eerder een investering, wat niet in de inflatiekorf zit. Dat klopt deels. Het land waarop een huis staat, behoudt zijn waarde, en je ‘verbruikt’ de woning ook minder snel dan een wagen, die sneller zijn waarde verliest. Maar ook een woning moet onderhouden worden én biedt diensten zoals een veilig onderdak. Los van het feit dat een huis een stevige hap neemt uit het budget van gezinnen.

Over de manier waarop centraal bankiers in hun inflatiemaatstaven rekening moeten houden met huizenprijzen, woedt een stevige discussie. De ene houdt er meer rekening mee dan de andere. Zo kijkt de Amerikaanse centrale bank (Fed) niet enkel naar de huurprijzen, maar ook naar de hypothetische woonkosten voor wie zijn huis bezit, een beetje zoals ons kadastraal inkomen. De Fed doet dat door naar de huurprijzen te kijken van gelijkaardige woningen. De ECB houdt voorlopig enkel rekening met huurprijzen en kleine herstellingen, waardoor vastgoed een lager gewicht heeft in de inflatiekorf, maar is een oefening gestart om dat uit te breiden. Volgens Lagarde zou de impact daarvan op de gemeten inflatie ‘minimaal’ zijn. Economen schatten de impact op een extra 0,2 tot 0,4 procentpunt inflatie.

Van Nieuwerburgh is helemaal gewonnen voor een betere meting van de inflatie. Waar hij het moeilijker mee heeft, is een verwant debat dat onlangs de kop heeft opgestoken: of centraal bankiers hun mandaat, dat typisch gericht is op inflatiebestrijding, moeten uitbreiden naar de betaalbaarheid van woningen. Nieuw-Zeeland gaf zijn centrale bank daartoe de opdracht, maar die laatste interpreteert haar nieuwe taak eng door enkel tussen te komen als huizenprijzen onstabiel zouden zijn.

Voor centrale banken is het een onmogelijke taak om te waken over de betaalbaarheid van huizen. Dat moet je niet in hun schoenen schuiven. Stijn Van Nieuwerburgh Hoogleraar economie Columbia Business School

‘Waken over de betaalbaarheid van huizen is een onmogelijke taak voor centrale banken. Dat moet je niet in hun schoenen schuiven’, zegt Van Nieuwerburgh. ‘Centraal bankiers voeren hun beleid via het sturen van de kortetermijnrente: de link van die rente met de langetermijnrente en uiteindelijk de huizenprijzen is een heel lange ketting, zodat de directe invloed beperkt is. Trouwens, waarom vraag je centrale banken dan ook niet meteen om de aandelenkoersen te reguleren? Dat is lachwekkend natuurlijk, maar huizen zijn evengoed activa als aandelen.’

Bovendien speelt er een vervelend dilemma. Centrale banken zouden de huizenmarkt kunnen afkoelen door de rente stevig op te trekken, maar dat zou tegelijk een rem zetten op de economie omdat allerhande kredieten duurder worden. Als zich dat vertaalt in hogere werkloosheid en minder welvaart, kunnen huizen nog altijd buiten het bereik van veel gezinnen blijven.

Nadeel

Net om die reden vraagt ook Vanden Houte zich af of je vastgoedhausses wel te lijf moet gaan met monetair beleid. Dat laatste heeft ook het nadeel dat in muntzones zoals in Europa het rentebeleid niet aangepast kan worden aan elk specifiek land. De ECB kan maar één rentetarief zetten, terwijl vastgoedprijzen in Nederland vandaag pijlsnel stijgen op een moment dat die in Italië achterop hinken.

Via regelgevend beleid voor de kredietverschaffers is wel een gerichtere aanpak mogelijk. Zo scherpte de Nationale Bank van België al de voorwaarden voor hypothecair krediet aan door banken te verplichten grotere kapitaalbuffers voor hun kredieten aan te leggen. ‘Dat is een manier om overwaarderingen van vastgoed tegen te gaan zonder op de economie te wegen’, zegt Vanden Houte. De centrale banken waken zo onrechtstreeks over de vastgoedmarkt door naar de gevaren voor de financiële stabiliteit te kijken.

Van Nieuwerburgh erkent dat het monetair beleid wel degelijk invloed heeft op de ongelijkheid, met als voorbeeld huizen die buiten het bereik van veel gezinnen liggen. ‘Maar dat wil nog niet zeggen dat de oplossing ook bij de centrale bank ligt. Moet de centrale bank zelf huizen gaan bouwen?’