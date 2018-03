Vechtscheiding tot het eind bij Record Bank

ING België begint in mei met de opslorping van zijn zelfstandigennet Record Bank. Maar veel Record-agenten weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Sommigen stappen naar de rechter.

ING België kondigde in oktober 2016 aan dat zijn zelfstandigennet Record Bank ophoudt te bestaan en geïntegreerd wordt in het ING-net. Dat was het begin van een lange periode van onzekerheid voor de 536 Record-kantoorhouders en hun personeel, dat op hun loonlijst staat en niet op die van ING.

Omdat ING aangaf dat slechts een beperkte groep mocht overstappen, ontaardde de uitdoving van zijn dochterbank in een bittere vechtscheiding tussen de Record-agenten op het terrein en de centrale leiding bij Record Bank, die de orders van ING uitvoert.

Eind januari maakte ING België bekend dat er 71 overstappen naar ING als zelfstandig agent en 118 anderen een minnelijke schikking hadden gesloten. Maar het lot van honderden andere agentschappen blijft nog in de balans liggen.

ING dicteert de wet en de Record-agent moet ondergaan. Een Record-bankier

Eerder die maand gooide ING olie op het vuur door in een brief aan de Record-klanten, verpakt in een ING-folder, aan te kondigen hoe ze kunnen overstappen naar ING. Details over het concrete ING-kantoor waar de klant naartoe kon, waren er evenwel niet.

Veel Record-agenten reageerden woedend omdat ze niet vooraf ingelicht werden. ‘Diefstal van de klanten’, noemde Patrick Cauwert van de Franstalige beroepsvereniging Feprabel het.

Record-agenten benadrukken dat het hen niet alleen om de afscheidsvergoedingen te doen is. Ze voelen zich ook gekrenkt in hun beroepseer. Ze slaan een belabberd figuur als ze een klant die wil vertrekken niet kunnen informeren over wanneer het Record-kantoor precies sluit en naar welk ING-kantoor de klant kan overstappen.

De voorbije maanden stuurden verscheidene Record-agenten officiële ingebrekestellingen naar het hoofdkantoor van Record Bank. Maar dat leidde niet tot onderhandelingen over een zachte landing.

‘Alles blijft op hetzelfde elan doorgaan’, zegt een Vlaamse kantoorhouder bij Record Bank. ‘ING dicteert de wet en de Record-agent moet ondergaan, zonder akkoorden over uitwinningsvergoeding of opzegdatum.’