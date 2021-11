Veel kmo's willen af van hun huisbankier

De Belgische banken hebben flink wat werk aan de winkel als ze meer bedrijfsklanten aan zich willen binden. Liefst 40 procent van de kmo's in ons land zegt van huisbankier te willen veranderen, zegt de consultant EY.

Meer en meer banken mikken op groei in financiële diensten voor kleine en middelgrote ondernemingen. In die niche zit nog veel rek op de groei. Bovendien liggen de marges doorgaans iets hoger dan in andere takken, stellen experten.

Maar voor de financiële instellingen die een groter marktaandeel in bedrijfsbankieren nastreven, ligt werk op de plank, stelt Yannick Grégoir van EY. De consultant stelde in een recent onderzoek vast dat zo'n 40 procent van de Belgische kmo's aangaf van hoofdbank te willen veranderen. Van die twijfelaars wil ongeveer een derde naar een andere traditionele bank overstappen, maar een ander derde stelt ook een fintechbedrijf in overweging te nemen.

'Veel kmo's zeggen dat ze bij hun huisbank niet echt vinden waarnaar ze op zoek zijn', vertelt Grégoir. 'Zo'n 17 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen in ons land zegt helemaal geen relatie te hebben opgebouwd met hun hoofdbank. Dat is veel hoger dan in andere landen, waar dat gemiddeld 7 procent bedraagt. Amper 7 procent beweert een sterke relatie te hebben met zijn bank, internationaal is dat gemiddelde 18 procent.'

Te lang wachten

Die moeilijke relatie vertaalt zich deels ook in de vraag naar kredieten. Slechts 23 procent van de kmo's die deelnamen aan de enquête zegt de voorbije maanden bij de bank te hebben geleend om de corona-impact te milderen. Zo'n 24 procent gebruikte daarvoor zijn eigen vermogen of verkocht activa. De vraag naar kredieten ligt een pak lager dan elders, zegt Grégoir.

'Op internationaal niveau zegt 45 procent van de kmo's geld te hebben bijgeleend. Het verschil is voor een stuk cultureel te verklaren - Belgen staan bekend als risico-avers. Maar je merkt ook dat tijdens de crisis heel wat overnemers gewoonweg geen maand konden wachten tot de kredietcentrale van hun bank had beslist over hun dossier.'

Nog te veel banken stemmen de service die ze verlenen louter af op basis van de omvang van een onderneming. Terwijl ze zeker voor de kmo-markt een heel gedetailleerde kennis zouden moeten hebben van die bedrijven. Yannick Grégoir Expert financiële sector bij consultant EY

Als banken bedrijfsklanten meer aan zich willen binden, moeten ze dus sneller op de bal spelen. Maar daar houdt het niet bij op, benadrukt Grégoir. 'Wie het meeste inzicht heeft in zijn klanten, zal als winnaar uit de bus komen. Nog te veel banken stemmen de service die ze verlenen louter af op basis van de omvang van een onderneming. Terwijl ze zeker voor de kmo-markt een heel gedetailleerde kennis zouden moeten hebben van die bedrijven.'