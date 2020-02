Verkoop Bank Nagelmackers loopt af met een sisser

Bank Nagelmackers raakt voor de tweede keer in een decennium moeilijk of niet verkocht.

De Chinezen hebben de verkoop van Bank Nagelmackers stilgelegd. De voornaamste reden is dat de biedingen veel lager waren dan het beoogde bedrag, zeggen meerdere bronnen.

De ruim 270 jaar oude Bank Nagelmackers, een middenmoter in het Belgische financiële landschap, was tot 1990 in Belgische handen. Daarna volgden met BNP (nu BNP Paribas) en Delta Lloyd respectievelijk een Franse en een Nederlandse eigenaar, met tussendoor nog even verzekeraar P&V aan het roer.

In 2014 kwam de instelling zelfs in Chinese handen, toen de Chinese verzekeringsgroep Anbang na verzekeraar Fidea in ons land ook Delta Lloyd Bank in handen kreeg. Anbang telde er 206 miljoen euro voor neer. Maar de doortocht van Anbang werd geen succes: Peking legde de verzekeraar aan de ketting nadat oprichter en topman Wu Xiaohui werd beticht van fraude.

Fidea

Het Chinese regime schroefde bovendien de buitenlandse expansiepolitiek van Anbang terug. Dat leidde begin vorig jaar tot de zeer lucratieve verkoop van Fidea aan het Zwitserse Baloise. In de zomer raakte ook bekend dat zakenbank Deutsche Bank, na het Fidea-succes, eveneens het mandaat won om een overnemer te zoeken voor Nagelmackers.

206 miljoen Prijs Nagelmackers Bank Nagelmackers belandde in 2014 voor 206 miljoen euro bij het Chinese Anbang.

Aanvankelijk leek de zoektocht voorspoedig te verlopen: twee buitenlandse banken en drie buitenlandse private-equityspelers meldden zich aan. De banken, waaronder Beobank-eigenaar Crédit Mutuel Nord Europe, vielen echter uit de boot. Daarmee leek het pad geëffend om Nagelmackers door te schuiven naar een investeringsfonds. MeDirect-moeder AnaCap Financial Partners en Cerberus waren in de running.

Strakke timing

De timing was erg strak: oorspronkelijk diende het verdict eind 2019 te vallen. Toen dat te optimistisch bleek, werd het dossier over de jaarwisseling getild, met het doel begin vorige maand te landen. Maar zowat een maand later is er nog steeds geen witte rook.

Meerdere bronnen schrijven dat toe aan het feit dat de biedingen veel lager uitkomen dan het bedrag dat Peking voor ogen had. Er is zelfs sprake van een verschil van meerdere tientallen miljoenen euro’s. Anbang mikte naar verluidt op een kleine 200 miljoen euro. Daardoor lijkt het zo goed als zeker dat de verkoop in de koelkast belandt. Sommigen spreken zelfs over het helemaal afblazen van de operatie.

Deus ex machina

Daarmee lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Delta Lloyd (nu NN Insurance) trok in het najaar van 2014 de stekker uit zijn pogingen om zijn Belgische bankdochter van de hand te doen omdat de biedingen tegenvielen. Tot ieders verrassing daagde Anbang twee maanden later op als deus ex machina om het bedrijf alsnog tegen een aantrekkelijke prijs in te lijven.

Het personeel van Nagelmackers vreest alvast een nieuwe ingreep in de werkgelegenheid als het moratorium op ontslagen eind februari afloopt.

Het is onduidelijk hoe het nu verder moet. Het personeel van Nagelmackers vreest alvast een nieuwe ingreep in de werkgelegenheid als het moratorium op ontslagen eind februari afloopt. Een goedgeplaatste waarnemer wijst erop dat de bank een aantal niet-rendabele activiteiten heeft en een breed productengamma voor haar smalle commerciële basis. Begin 2019 bleek al dat het aantal werknemers voor het eerst sinds lang weer beneden de symbolische grens van 500 was gezakt.