Vermogensbeheerder Wealtheon in zee met family office Torrebos

De Belgisch-Nederlandse vermogensbeheerder Wealtheon bundelt de krachten met de Gentse financieel adviseur Torrebos Consult. De vermogens onder beheer van Wealtheon stijgen daardoor met de helft tot 600 miljoen euro.

Vermogensbeheerder Wealtheon van de familie Zwart zet met Torrebos een grote stap in Vlaanderen. Het bedrijf bedient meer dan 250 families, goed ruim 400 miljoen euro, vanuit een kantoor in Ukkel en een tweede vestiging in het Nederlandse Eindhoven. Met Torrebos komen daar in één klap een groep vermogende Vlaamse ondernemersfamilies bij.

600 miljoen Vermogen onder beheer Door de krachtenbundeling met Torrebos stijgt het door Wealtheon beheerde vermogen tot 600 miljoen euro.

Torrebos is geen vermogensbeheerder, maar een family office van de West-Vlaming Naard Broeckaert. Hij startte in 2007, na een carrière bij Goldman Sachs in Londen, met financieel advies voor een aantal Vlaamse ondernemersfamilies. Torrebos Consult heeft een vijftiental erg vermogende families als klant, goed voor ruim 200 miljoen euro. Zij kunnen overstappen naar het discretionair beheer van Wealtheon, waar het beleggingsmodel van Torrebos behouden blijft.

Broeckaert wordt medeaandeelhouder van een nieuwe holding boven Wealtheon. Wealtheon-CEO Victor Zwart, de tweede generatie in het bedrijf, krijgt er zo ook een partner bij na het overlijden van vader Peter Zwart. ‘Zo kunnen we tien tot twintig jaar verder met een solide bedrijfsstructuur. We zijn ondernemers, aandeelhouders en investeren onze middelen in exact hetzelfde als die van onze klanten’, zegt Zwart.

Het samengaan komt er voor een deel om extra schaalgrootte te creëren in Vlaanderen. ‘Wealtheon is wat bekender in Brussel en Wallonië, maar minder in Vlaanderen. Het kantoor van Torrebos in Gent wordt nu een extra kantoor voor Wealtheon’, zegt Broeckaert.

Wealtheon Vermogensbeheerder met vestigingen in Ukkel en Eindhoven en zusterbedrijf in Genève. Beheert na de integratie van het Gentse Torrebos Consult 600 miljoen euro. Telt een tiental medewerkers in België en een vijftal in Nederland. Opgericht door de Nederlandse familie Zwart. Torrebos-eigenaar Naard Broeckaert stapt in de holding boven Wealtheon.

Ook de stijgende regulering speelt mee, legt Zwart uit. ‘Door de regelgeving zijn verschillende functies als een compliance officer en een risk officer vereist. Er is een bepaalde schaal nodig om dat te kunnen opvangen.' 15 jaar geleden was het nog mogelijk 150 tot 200 miljoen euro te beheren, maar nu zijn honderden miljoenen euro’s nodig, vindt Broeckaert. ‘Maar 1 of 2 miljard is nu ook niet meteen nodig. Met onze nieuwe omvang zitten we op een comfortabel niveau.'

Zwart wil vooral de kleinschalige aanpak voortzetten. ‘We hebben kwalitatieve relaties met onze klanten en zij hebben directe lijnen met het management. Om dat te behouden willen we geen 5.000 klanten.’

Productverbreding

De overname leidt ook tot een cruciale verbreding van het productaanbod, legt Zwart uit. ‘In de familie zijn we al 50 jaar bezig met een strategie rond groeiaandelen, met een voorkeur voor Amerikaanse aandelen met een focus op technologie en innovatie. Torrebos is daarentegen een pure value investor. Die focus op waarde-aandelen is een totaal andere filosofie.’

Die twee aanpakken blijven naast elkaar bestaan. ‘We gaan ze zeker niet mengen. Er zijn aparte investeringscomités voor elke strategie. Zo kunnen we elke klant iets aanbieden wat bij zijn DNA past. Een succesvolle jongeman zal zich comfortabel voelen om in jonge groeibedrijven te beleggen. Een ondernemer van 60 jaar die zelf zijn bedrijf heeft opgebouwd met voorzichtige overnames zal zich eerder bij de valuestrategie thuis voelen’, zegt Broeckaert.