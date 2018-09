Véronique Goossens wordt chief opinion leader bij Belfius

De Tijd meldde dinsdag dat Véronique Goossens binnenkort aan de slag gaat voor Belfius, nadat eerder al haar vertrek bij Kanaal Z bekendraakte, maar het was nog niet bekend welke functie ze bij Belfius krijgt. Het bedrijf bracht later dinsdag duidelijkheid: vanaf half september wordt ze formeel chief opinion leader en deputy chief economist bij Belfius.

Goossens is al meer dan twintig jaar journalistiek actief bij diverse zenders en is vooral bekend als nieuwsanker bij Kanaal Z en als auteur van het boek 'De Geldmakers. Achter de schermen van de Nationale Bank van België'. Belfius zegt dat ze onder meer wordt binnengehaald wegens haar 'challenger spirit' , ook een van de waarden van de bank.

Voorts is er Lionel Giot die bij Belfius start als chief strategic wealth officer en head of family offices. Hij komt over van Bank Degroof Petercam, waar hij diverse functies bekleedde. Hij zal bij Belfius verantwoordelijk worden voor het uitwerken van een aanpak die gericht is op familiebedrijven.