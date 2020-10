Verzekeraar Intégrale vindt dan toch overnemer

Intégrale, de verzekeraar die deel uitmaakt van de Luikse intercommunale Nethys, maakte vrijdagavond in het persbericht niet bekend wie de gïnteresseerde overnemer precies is. De raad van bestuur van de verzekeraar besliste vrijdagavond het voorstel van de kandidaat-koper voor te leggen aan de Nationale Bank van België (NBB) en aan de aandeelhouders, met de gunstige aanbeveling van het directiecomité, aldus de mededeling.

Nethys heeft eerder al te kennen gegeven dat ze af wil van de verzekeraar, maar kreeg daarvoor van de Nationale Bank een aantal solvabiliteitsvereisten opgelegd. Daarom moest hij op zoek naar extra kapitaal. De solvabiliteitsratio van Intégrale - die aangeeft hoeveel eigen vermogen de verzekeraar nodig heeft ten aanzien van zijn uitstaande schulden - is eerder dit jaar onder de 100 procent gezakt. De verzekeraar tankte in juni 85 miljoen euro bij. Dat geld komt niet alleen van Nethys, dat met een belang van 71 procent de grootste aandeelhouder is. Ook de Franse verzekeraar Apicil Prévoyane en de Belgische levensverzekeraar Patronale Life nemen deel aan de kapitaalronde.