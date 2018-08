Vlaamse bedrijven bezorgd over sancties tegen Iran

De Amerikaanse economische sancties tegen Iran treffen ook Vlaamse ondernemingen die er actief zijn. Veel bedrijven schroeven hun activiteiten terug.

'We worden meer en meer gecontacteerd door bezorgde Vlaamse bedrijven die actief zijn in Iran of naar het land exporteren', zegt Tine Van Valckenborgh, woordvoerster van het exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT). Meer nog: tal van bedrijven zijn hun activiteiten aan het terugschroeven, uit vrees dat de sancties opgelegd door de Verenigde Staten ook hun handel zullen treffen.

Volgens de cijfers van FIT daalde de waarde van de export naar Iran in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 16 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, terwijl die waarde in 2016 en 2017 respectievelijk met ruim 18 en 22 procent was toegenomen.

16% Minder export naar Iran Volgens cijfers van FIT daalde de waarde van de export naar Iran in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 16 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, terwijl die waarde in 2016 en 2017 respectievelijk met ruim 18 en 22 procent toegenomen was.

De cijfers voor april van de Nationale Bank van België (NBB) bevestigen de uitstroom. De uitvoer daalde in april 2018 met iets meer dan 7 procent tegenover dezelfde maand in 2017.

Machines en kranen

Vooral de export van machines en mechanische apparatuur viel terug, net als die van precisieapparatuur. Onder andere Sarens uit Wolvertem exporteert kranen naar Iran.

De siliconen- en lijmproducent Soudal meldde dinsdag in De Standaard dat het zijn verkoopskantoor in Teheran sluit. Soudal had pas vorig jaar een filiaal geopend in de Iraanse hoofdstad. Ook Reynaers Aluminium stopt zijn uitvoer naar Iran. 'De markt is er veel te instabiel om zaken te doen', vindt CEO Martine Reynaers.

'Wij behouden zeker ons kantoor in Teheran', zegt Van Valckenborgh. 'Net omdat de situatie onzeker is, hebben ondernemingen onze bijstand nodig.'

Donald Trump

De Amerikaanse president Donald Trump pakte maandag uit met een reeks maatregelen tegen Iran. Hij blies het nucleaire akkoord op met het land, omdat hij er niet in gelooft en dringt nu aan op een nieuw akkoord. Als er geen nieuwe deal komt, dreigt hij met meer economische sancties.

In 2015 kwam er een akkoord met Iran, onder impuls van de vorige Amerikaanse president Barack Obama. Iran zette toen een punt achter zijn nucleaire programma in ruil voor de opheffing van de internationale sancties.

De nieuwe boycot van de VS slaat onder meer op alle financiële transacties met Iran. Een gevolg is dat in Iran niet meer in dollar betaald kan worden. Banken weigeren dan ook nog in te staan voor handel met Iran. Dat dwarsboomt niet alleen Amerikaanse bedrijven, maar ook Europese ondernemingen.

KBC

KBC gaf in juni al aan dat het de transacties met Iran zou beperken. Enkel de financiële transacties voor humanitaire goederen zou de bankverzekeraar nog verwerken.