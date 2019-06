Vlaamse ondernemer getuigt over zijn zwart geld bij de prins

Een Vlaamse bedrijfsleider is de Belgische klant die de grootste som zwart geld heeft toevertrouwd aan het netwerk van prins Henri de Croÿ. Hij verborg bij de prins 13 miljoen euro. We reconstrueerden zijn contacten met de prins en konden hem overhalen te getuigen.

Een Vlaamse ondernemer uit de bouwsector schrikt als we hem opbellen over zijn jarenlange contacten met de Belgische prins Henri de Croÿ. Hij vraagt hoe we dat te weten zijn gekomen. Er volgt druk overleg met zijn advocaat. Onze vragen blijven eerst onbeantwoord, maar dan besluit de ondernemer toch te getuigen, anoniem. ‘Zoals veel Belgen had ik sinds de jaren 80 een buitenlandse rekening waarop ik mijn spaargeld stortte. Rond 2012 heb ik de beslissing genomen mijn geld te regulariseren. Maar ik kon mijn dossier niet op tijd indienen omdat ik niet alle nodige documenten had.’

De duistere bank van de prins De Tijd kon via de 'Dubai Papers' van het Franse weekblad L’Obs ruim 3.100 gelekte documenten uitpluizen en blootleggen hoe rijke Belgen jarenlang tientallen miljoenen euro’s zwart geld konden verbergen voor de fiscus en het gerecht. We ontdekten de details van een ongeziene geldtrafiek rond de Belgische prins Henri de Croÿ. Voor ons onderzoek naar de duistere bank van de prins kregen we de hulp van collega-onderzoeksjournalisten Caroline Michel-Aguirre (L’Obs), Abdelhak El Idrissi (Radio France) en Sylvain Besson (Tamedia). Hier vindt u de start van onze ontdekkingen.

‘Ik heb dan Henri de Croÿ in 2013 leren kennen via een gezamenlijke beroepsrelatie’, zegt de ondernemer die het van installateur tot grote distributeur schopte. Zijn ‘spaarpotje buiten België’ bedroeg 13 miljoen euro. Dat maakte van hem een grote vis die de prins maar al te graag aan de haak sloeg als klant. ‘Ik heb het geld bij de Croÿ geplaatst om het te laten kapitaliseren’, vertelt de ondernemer. ‘Maar ik heb hem niets betaald om van ‘speciale diensten’ te kunnen genieten, zoals het leveren van cash geld of anonieme kredietkaarten.’

Wat deed de prins dan wel met de 13 miljoen euro zwart geld? We vonden ruim 100 gelekte mails, contracten en andere documenten over de constructie die de prins had opgezet voor de Vlaamse ondernemer. Dat begon in mei 2014, met een fax van ‘A3’, de codenaam van de prins. De fax was gericht aan zijn trouwe rechterhand, de Fransman Bernard Ouazan. ‘De klant heeft beslist de vennootschap Sparkling Fortune te nemen. Hij heeft het contract ondertekend. Hij komt op 4 juni naar Genève.’

In Genève werden de eerste afspraken gemaakt. Sparkling Fortune zou in Hongkong fungeren als een schermvennootschap voor een bankrekening ter plaatse. De prins suggereerde een rekening bij de Hongkongse poot van de Liechtensteinse bank LGT.

Al enkele maanden later, op 18 september 2014, had de prins in Brussel een afspraak met de vrouw van de ondernemer. De vrouw was opgelucht omdat een ander voorstel van de prins, om het geld bij de Portugese bankgroep Espirito Santo te plaatsen, niet was doorgegaan, lezen we in een gelekte nota over die ontmoeting. Twee maanden eerder was Espirito Santo wereldnieuws geweest toen de bank door de overheid gered moest worden na een miljardenverlies en berichten over frauduleuze constructies en het witwassen van geld.

Voor de volgende ontmoeting, in Genève een maand later, vaardigde de ondernemer opnieuw zijn vrouw af, tot ongenoegen van de prins. Want de constructies die de prins haar voorstelde, ‘lijken de vrouw haar petje te boven te gaan’, concludeerde de Croÿ in een memo. De volgende maand reisde de ondernemer wel zelf naar Genève, begeleid door een financieel adviseur. Maar deze keer was het niet de prins die hen ontving, wel een oud-bankier van Artesia (Dexia), die de prins hielp met zijn beleggingen. Ook de vergoeding die het netwerk van de prins zou krijgen om de constructie te beheren vanuit de Verenigde Arabische Emiraten kwam ter sprake: 60.000 dollar per jaar.

Bijna een jaar later, in september 2015, zagen de ondernemer en de prins elkaar terug in het Brusselse. Dat jaar was er nog een uitdaging bijgekomen: de Belgische Kaaimantaks die constructies in fiscale paradijzen belast.

De prins had al een constructie bedacht om ook die Kaaimantaks te omzeilen. De Hongkongse vennootschap van de ondernemer, Sparkling Fortune, mocht door de fiscus niet worden bestempeld als een lege doos. Daarom moest die een belaste, professionele activiteit krijgen. Dat was simpel. Ze kon ‘consultancy-activiteiten’ factureren aan een andere Hongkongse spookvennootschap, Fortchings, die de prins gebruikte voor allerlei constructies van zijn klanten. Die beperkte professionele activiteit zou dan in Hongkong belast worden aan 16 procent. Dat is net boven de minimumdrempel van 15 procent die nodig was om aan de Kaaimantaks te ontsnappen. Door in Hongkong wat kleine belastingsommen te betalen, kon de ondernemer in België buiten schot blijven. Tenslotte wilde de prins nog een Ierse vennootschap als tussenschot plaatsen om ook te ontsnappen aan de meldingsplicht voor buitenlandse constructies. Met dat knip- en plakwerk kon de ondernemer in België op beide oren slapen, suste de prins.

Panama Papers

De ondernemer begon toch te twijfelen. Tijdens een nieuwe afspraak, in juni 2016, liet hij de prins weten dat hij alles wilde opbiechten aan de fiscus. Enkele weken eerder waren de Panama Papers uitgelekt, het wereldwijde schandaal over constructies in belastingparadijzen. De ondernemer vreesde dat er ook wel eens dingen zouden kunnen uitlekken bij het kantoor van de prins of bij de betrokken banken, en wat dan? ‘Ik heb hem gezegd dat hij zich geen zorgen moest maken’, noteerde de prins daarover.

In september 2016 werd de prins ongeduldig. ‘Helaas staan we nog nergens met dit dossier. Probeer reactief te zijn’, droeg hij een medewerker op. ‘Een DHL-post moet vandaag nog vertrekken!’

De prins raadde de Vlaamse ondernemer af zijn zwart geld te regulariseren. ‘Als hij nog een tweetal jaar wacht, bespaart hij ruim 3 miljoen euro.’

Maar een afspraak met de ondernemer enkele weken later viel in het water. De Vlaming was niet in Brussel geraakt door een grote betoging tegen de regering-Michel, lezen we in de gelekte documenten. ‘Ik ben dan maar naar het kabinet van zijn advocaat gereden’, schreef de prins. Die advocaat liet de prins weten dat de ondernemer zijn verborgen spaarpot wilde regulariseren. Omdat hij schrik had van ‘de agressiviteit van het parket en de fiscale administratie’. De boodschap van de prins was opnieuw duidelijk: niet regulariseren. ‘Als hij nog een tweetal jaar wacht, bespaart hij ruim 3 miljoen euro.’

Maar de ondernemer betaalde liever enkele miljoenen euro’s belasting dan nog langer te moeten schuilen voor de fiscus. In april 2017 vertrok het gros van zijn zwarte miljoenen naar een rekening in Puerto Rico. Van daar, en nog van een rekening in Hongkong, werden de miljoenen de volgende maand doorgestort naar een Belgische rekening bij AXA Bank.

Schermvullende weergave In 2014 kiest de Vlaamse ondernemer voor een constructie in Hongkong opgezet door prins Henri de Croÿ, die zijn faxen ondertekent met de codenaam A3. ©rv Schermvullende weergave De prins heeft verschillende ontmoetingen met de ondernemer en zijn echtgenote. Er wordt een bezoek gepland aan het team van de prins in de Verenigde Arabische Emiraten. De ondernemer is blij dat er een Vlaming in dat team zit. ©rv Schermvullende weergave In juni 2016 meldt de klant dat hij eraan denkt om zijn zwart fortuin te regulariseren. Hij heeft schrik voor lekken uit het netwerk van de prins. ©rv Schermvullende weergave In 2017 beslist de ondernemer om te regulariseren. Vanuit Puerto Rico wordt meer dan 5 miljoen euro overgeschreven op de Belgische rekening van de ondernemer. ©rv Schermvullende weergave Het fortuin wordt verborgen in de Verenigde Arabische Emiraten en is via converteerbare obligaties verbonden met een vennootschap in Hongkong, Sparkling Limited. ©rv Schermvullende weergave Ook vanuit Hongkong wordt een miljoen euro gerepatrieerd naar België. ©rv

‘Ik wilde in orde zijn met de Belgische fiscus. Ik heb op mijn kapitaal 36 procent heffing betaald’, getuigt de ondernemer. Hij is opgelucht dat hij een streep heeft getrokken onder het verleden. ‘Ik heb sindsdien gehoord over de problemen van de cliënten van Henri de Croÿ om hun geld terug te krijgen en ik ben daarom des te tevredener over mijn beslissing om mijn geld te regulariseren.’

Nog meer Belgische klanten van de prins worstelden met het dilemma om wel of niet te regulariseren. In dezelfde periode praatte de prins ook in op een gefortuneerde vrouw uit het Brusselse. Zij verborg bij de prins een erfenis van 1 miljoen Zwitserse frank.

Tijdens een meeting in Genève, in september 2017, wikten haar advocaten samen met de broer van de prins alle risico’s en opties. Ook als de vrouw in ons land regulariseerde, had ze nog verschillende opties, lezen we in de gelekte memo van de meeting. Ze kon haar volledige zwarte kapitaal regulariseren. Maar als ze dan aan de fiscus bekende dat het om ontdoken successierechten ging, zou ze liefst 80 procent moeten afgeven. Als ze echter zweeg over de herkomst van het geld, zou ze maar 40 procent moeten betalen. De Belgische fiscus heeft toch te veel werk. Die zou geen vragen stellen en het dossier zo goedkeuren, stelden de adviseurs in Genève.

De vrouw kon er volgens de adviseurs nog goedkoper vanaf komen als ze alleen de laatste inkomsten op het kapitaal zou regulariseren. Dan liep ze wel een risico om 24 tot 48 uur in hechtenis te worden genomen voor verhoor, maar dat risico kon ze lopen, meenden de adviseurs. ‘In hechtenis nemen doen ze normaal alleen bij de belangrijkste dossiers. Dit dossier van 1 miljoen Zwitserse frank zal wel als een klein dossier worden beschouwd.’