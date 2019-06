Vlaanderen burgerlijke partij in witwaszaak KBC

De rechtszaak tegen KBC en het bedrijf Engels wordt pas over een jaar gepleit.

In de zaak waarin de familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels, KBC Bank en KBC Groep vervolgd worden voor witwassen, heeft het Vlaams Gewest zich burgerlijke partij gesteld. Dat bleek vrijdag voor de correctionele rechtbank. De zaak wordt pas over een jaar gepleit.

De Tijd meldde donderdag dat het parket van Oost-Vlaanderen vier leden van de familie Engels en hun fiscaal advocaat vervolgt. De familie Engels begon zowat 13 jaar geleden miljoenen euro's zwart geld te repatriëren die de familie tot dan in Zwitserland verborgen had gehouden. Het geld belandde in ons land op rekeningen van de familie bij KBC.