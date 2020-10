‘Voor een pak mensen heeft een bankkantoor nog zin’

Bpost Bank, de tiende bank van het land, gaat tegen de trend in en zet de komende jaren zwaarder in op haar kantoornetwerk en selfbankruimtes. ‘Als de coronacrisis ons iets heeft aangetoond, is het dat mensen nood blijven hebben aan dit soort diensten’, zegt CEO Frank De Keyser.

Opvallend is het nieuwe vijfjarenplan van Bpost Bank alleszins. De Belg ruilt zijn bankkantoor namelijk steeds vaker in voor zijn smartphone.

Volgens de recentste cijfers van de bankenkoepel Febelfin telden de Belgische banken eind vorig jaar dik 8 miljoen mobiele abonnementen. Dat is bijna twee keer zoveel als vier jaar geleden. De lockdown gaf die cijfers nog een extra boost. De opmars van digitaal betalen heeft ook gevolgen voor het aantal geldafhalingen aan de automaat: die daalden in vijf jaar tijd met een vijfde, leren de data van Febelfin.

Wie niet gedigitaliseerd is, moet altijd bij ons terechtkunnen. We willen de service blijven bieden die de mensen gewoon zijn van het verleden. Frank De Keyser CEO Bpost Bank

Frank De Keyser, de CEO van Bpost Bank, is zich maar al te bewust van de cijfers. ‘Ook wij hebben de voorbije jaren volop ingezet op onze digitale platformen. We zijn de eerste bank die mensen toelaat via de app in tien minuten klant te worden, zonder dat ze achteraf nog papierwerk hebben of een kantoor moeten bezoeken. De komende jaren gaan we die digitale service uitbreiden, bijvoorbeeld door instantbetalingen mogelijk te maken of door klanten via de app ook rekeningen bij andere banken te laten raadplegen.’

Man in de straat

Daarbij behoudt Bpost Bank volgens De Keyser wel dezelfde focus als toen de bank 25 jaar geleden ontstond als een joint venture tussen het huidige Bpost en de Generale Bank, intussen verveld tot BNP Paribas Fortis. ‘We blijven focussen op basisbankdiensten voor gewone gezinnen, voor de man in de straat', zegt de CEO.

‘Wie niet gedigitaliseerd is, moet nog altijd bij ons terechtkunnen. We willen de service blijven bieden die de mensen gewoon zijn van het verleden. De coronacrisis heeft ons versterkt in die overtuiging. Ons kantoornetwerk zijn de 660 kantoren van Bpost. Die bleven geopend tijdens de lockdown. Toen zagen we dat veel klanten naar een fysiek kantoor willen blijven gaan om hun bankzaken te regelen. Niet alleen oudere klanten, maar ook mensen van vreemde origine of mensen die niet online willen gaan uit schrik voor fraude.’

Om die service te kunnen garanderen zet Bpost Bank in op een upgrade van zijn selfbankruimtes. Tegelijk investeert de bank extra in opleidingen van het kantoorpersoneel, zodat dat meer gericht advies kan geven over hypotheken of beleggingen.

Coronaprovisies

De meeste andere banken zetten volop het mes in hun kantoornetwerk. ‘Bij die andere spelers liggen de kosten om zo’n netwerk open te houden een pak hoger dan bij ons', weet De Keyser.

‘Het beheer en het onderhoud van de 660 kantoren is voor rekening van Bpost. Bpost Bank betaalt wel een vergoeding om gebruik te maken van dat netwerk, maar de kosten daarvoor liggen veel lager. Puur economisch heeft het misschien meer zin de selfbankruimtes te schrappen. Maar onze eerste zorg is een zo goed mogelijke service voor de man in de straat. Uitsluitend een bank leiden om een rendement op eigen vermogen van meer dan 10 procent te halen is bullshit.’

21 miljoen Nettowinst Bpost Bank boekte vorig jaar een nettowinst van 21 miljoen euro.