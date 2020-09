Voormalig Cobepa-topman Pierre Scohier (84) overleden...

Als topman van Cobepa, in de jaren 80 en 90 de derde grootste holding van het land na de Generale Maatschappij en Groep Brussel Lambert (GBL), speelde Pierre Scohier een belangrijke rol in de financiële en bedrijfswereld van ons land.

Pierre Scohier, een kleine en goedlachse man, was de drijvende kracht achter de Compagnie Benelux Paribas, de Belgische holding die aanleunde bij de Franse groep Paribas - die toen meer was dan een bank - maar toch een ruime autonomie genoot.

Na zijn studies handelsingenieur aan de ULB ging hij aan de slag bij de bank Paribas België - die later opging in Bacob Bank en vervolgens in Dexia Bank. In 1974 schoof hij door naar Cobepa.

5 miljard waarde Op zijn toppunt waren de participaties van Cobepa 5 miljard euro waard.

Cobepa bezat participaties in tal van Belgische bedrijven en financiële instellingen, onder meer in de verzekeringsgroep Assubel (nu Allianz), in de investeringsmaatschappij Gevaert, in de supermarktgroepen GB-Inno-BM en Delhaize, in de Standaard-groep (nu Mediahuis) en de autoverdeler D’Ieteren. Op zijn toppunt waren de participaties van Cobepa 5 miljard euro waard.

Scohier speelde in verschillende belangrijke financiële dossiers een grote rol. Zo wist hij samen met Gérard Eskenazi, Albert Frère en de Canadese zakenman Paul Desmarais de buitenlandse activiteiten van Paribas te onttrekken aan de nationalisering door de Franse staat begin jaren 80.

KBC-groep

Scohier had ook een belangrijke inbreng in de splitsingsoperatie van de holding/investeringsmaatschappij Gevaert in 1997, waar André Leysen aan het roer stond. Dat effende het pad voor de samensmelting van (een deel van) Gevaert met Almanij – de holding boven de Kredietbank - en ruimde obstakels uit de weg voor de fusie van Kredietbank met Cera Bank en de verzekeraar ABB in 1998 tot KBC-groep.

In 2000 stapte Scohier op bij Cobepa, nadat BNP Paribas achter zijn rug een uitkoopbod had gelanceerd op de 43 procent van de aandelen die het nog niet bezat. De tijd van de holdings was voorbij: BNP Paribas doopte Cobepa om tot een investeringsmaatschappij.

In 2004 werd Cobepa via een buy-out overgenomen door een groep van Europese familiale investeerders, onder wie enkele AB InBev-families.

Scohier verdween van het Belgische bedrijfstoneel en trok zich grotendeels terug op zijn wijnboerderij in Spanje.