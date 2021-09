Voormalige Britse KBC-dochter trekt naar de beurs

Peel Hunt is gespecialiseerd in kleine en middelgrote Britse aandelen.

De Londense investeringsbank Peel Hunt trekt nog deze maand naar de Britse groeibeurs AIM. Het bedrijf was in handen van het management na de exit van KBC.

Voor Peel Hunt is het een terugkeer naar de beurs. De broker die gespecialiseerd is in advies, research en market making voor kleine en middelgrote Britse beursgenoteerde bedrijven trok begin 2000 al eens naar de Londense AIM en noteerde er tot KBC het bedrijf later dat jaar overnam. Daarmee kon de Belgische bank meespelen in de City.

Toen KBC zwaar getroffen werd door de financiële crisis en met staatssteun overeind werd gehouden, was Peel Hunt een van de activiteiten die de deur uit moesten op vraag van de Europese Commissie. Maar op dat moment was er totaal geen interesse in die activiteit.

De Belgische bank kon toch afscheid nemen van haar Britse dochter via een managementbuy-out. De bedrijfstop legde tien jaar geleden samen met enkele externe investeerders 74 miljoen pond (nu 87 miljoen euro) op tafel, een fractie van de 219 miljoen pond die KBC indertijd had betaald.

Europa

Met de beursgang wil Peel Hunt verder uitbreiden en een aanwezigheid in Europa uitbouwen, zegt CEO Steven Fine. De broker wil ook eigen technologie ontwikkelen en verwacht dat hij extra werkkapitaal zal nodig hebben. De operatie geeft het personeel dat destijds investeerde de mogelijkheid om langs de kassa te passeren.

Over de omvang van de operatie is nog niets bekend. Eerder dit jaar waren er al geruchten over een IPO bij een waardering van 350 miljoen pond. De eerste notering is gepland voor 29 september.