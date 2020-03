Voorzitter Eric Boyer weg bij ING België

Na 36 jaar trekt Eric Boyer de deur achter zich dicht bij ING België. De topbankier was negen jaar voorzitter bij de bank.

Na eerdere berichten bevestigt ING België het vertrek van voorzitter Eric Boyer de la Giroday. Hij vertrekt om persoonlijke redenen als bestuurder en voorzitter na de algemene vergadering in april.

De 67-jarige ingenieur begon zijn carrière in de banksector bij Citibank. In 1984 ging hij aan de slag bij Bank Brussel Lambert (BBL), waar hij aan boord bleef na de overname door het Nederlandse ING. Hij was onder meer directeur van de marktenzaal en hoofd van de divisie commercial banking van de moedergroep ING .

In 2011, toen Europa door de schuldencrisis sukkelde, ging Boyer met pensioen. Daarmee verdween de hoogste Belg uit het directiecomité van de Nederlandse bankreus.

Bestuurder

2011 Voorzitter Eric Boyer was sinds 2011 voorzitter van ING België.

Toch bleef de bankier nog actief betrokken. Hij bleef bestuurder bij ING België en werd er in 2011 ook voorzitter. In 2014 kwam daar een bestuurszitje bij ING Groep bij. In die periode moest Boyer mee de lijnen uitzetten in de naweeën van de financiële crisis en grote herstructurering van de bank in België. In 2016 besliste ING België dat er 3.500 jobs werden geschrapt en dat de helft van de kantoren dichtgingen.

Na het vertrek van CEO Rik Vandenberghe in 2017 koos hij Erik Van Den Eynden als CEO van ING België. Die zwaait Boyer nu met veel egards uit. 'Met zijn decennialange ervaring als topbankier heeft hij een bijzonder grote en waardevolle bijdrage geleverd tot ING België', zegt Van Den Eynden. 'Ik zal hem missen.'

'Ik sluit mijn hoofdstuk bij ING België op een mooie manier af met veel bijzondere warme momenten', zegt Boyer.

Boyer vertrekt drie jaar vroeger dan gepland. Zijn mandaat liep nog tot 2023. Boyer stapt ook vervroegd op als bestuurder bij ING Groep.

Van Gerven

ING België wil nog niets zeggen over een opvolger. Bij de bank zitten er al enkele veranderingen aan te komen. Koen Van Gerven, die onlangs opstapte als CEO van Bpost wordt mogelijk bestuurder bij de bank. De verplichte screening door de toezichthouders, om te zien of hij 'fit and proper' is, is bezig.

Van Gerven, die liet uitschijnen dat hij na zijn vertrek bij Bost nog actief wil blijven, heeft ervaring in de banksector. Hij was in de jaren 80 en 90 actief bij de Generale Bank (nu onderdeel van BNP Paribas Fortis). Tijdens zijn periode bij Bpost was hij ook voorzitter van de Bank van de Post.