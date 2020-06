Voorzitter Euroclear tot ontslag gedwongen

De Nationale Bank heeft Marc-Antoine Autheman verplicht om ontslag te nemen als voorzitter van de effectenreus Euroclear. Ook bestuurder Bert De Graeve vertrekt.

De Fransman Autheman neemt ontslag als voorzitter van Euroclear Holding en de operationele dochter Euroclear NV. 'Nadat hij de business door de coronacrisis heeft geleid vindt hij het een geschikt moment om op te stappen', zegt Euroclear in een persbericht.

Maar dat is niet de echte reden van het ontslag, vernam De Tijd. Na een onderzoek verloor de Nationale Bank als toezichthouder haar vertrouwen in Autheman en dwong ze hem tot ontslag. Ook sommige bestuurders hadden moeite met het beleid van de voorzitter. Er was blijkbaar een probleem op het niveau van de raad van bestuur, niet op het niveau van de directie. Euroclear was niet bereikbaar voor commentaar en de Nationale Bank weigerde commentaar.

Autheman was al sinds 2012 voorzitter van Euroclear en heeft er een jarenlange carrière in de financiële sector op zitten. Hij was onder meer topman van de internationale bankpoot van de Franse bankgroep Crédit Agricole en was ook een tijdlang voorzitter van Third Point Offshore Investors, het vehikel van de schatrijke aandeelhoudersactivist Daniel Loeb. Daar moest Autheman in 2018 aftreden na een belangenconflict.

