Voorzitter ING slaat opnieuw mea culpa

ING-voorzitter Hans Wijers gaat in het jaarverslag van de Nederlandse bank nog eens uitgebreid door het stof na het rampjaar 2018.

Hans Wijers, de voorzitter van ING , heeft in het jaarverslag van de Nederlandse bank andermaal de hand in eigen boezem gestoken over de ophef rond de loonsverhoging van CEO Ralph Hamers.

Ook de megaschikking in een grote witwaszaak noemt hij 'spijtig'. Het jaarverslag bevestigt ook dat de topbestuurders door deze zaak geen bonus hebben ontvangen, zoals reeds was uitgelekt in de media.

Wijers stelt dat de raad van bestuur 'serieuze fouten' heeft gemaakt rond het voorstel voor meer loonsverhoging van Hamers. Onder meer vanuit de Nederlandse politiek kwam er kritiek op dat voorstel, dat daarna werd ingetrokken. Volgens de voorzitter had de raad meer met belanghebbenden in gesprek moeten gaan.

Witwassen

Ook over de schikking in een grote witwaszaak is Wijers berouwvol. 'Dit is iets dat ons zeer spijt en dat we heel serieus nemen.' Volgens de voorzitter zijn zowel het management als de commissarissen toegewijd bezig om de cultuur bij de bank rond risico te veranderen. Topman Hamers zegt op zijn beurt 'volledige verantwoordelijkheid' te nemen voor de schikking.

De top van ING kreeg geen bonussen bovenop zijn basissalaris. Dat hadden ze ook beloofd na de schikking. Het basisloon van Hamers ging wel met tienduizenden euro's omhoog naar 1,75 miljoen euro.