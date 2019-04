Voorzitter Swedbank stapt op door witwasschandaal

De bank ligt vooral onder vuur voor mogelijke witwaspraktijken in de Baltische staten. De zaak kwam aan het licht via de Zweedse nationale omroep. Er zou een band zijn met de grote fraudezaak rond Danske Bank.

Volgens Idermark is de media-aandacht die hij door de functie krijgt niet verenigbaar met zijn positie als topman van de bosbeheerder Södra. Hij wijst er in zijn verklaring ook op dat hij door de mediaberichtgeving over de affaire moeite had om directe fouten bij de bank te corrigeren. Dat de bank te maken heeft met privacy en wet- en regelgeving maakt het communicatieaspect volgens hem extra complex.