Vrijdag bijzondere ondernemingsraad bij BNP Paribas Fortis

In de aanloop naar de publicatie van zijn jaarcijfers schept de directie van BNP Paribas Fortis vrijdagochtend mogelijk eindelijk duidelijkheid over de herstructurering die op til is bij de bank.

Wat precies op de agenda staat van de bijzondere ondernemingsraad die BNP Paribas Fortis heeft gepland voor vrijdagochtend, is voorlopig niet duidelijk. Maar in vakbondskringen gaat men ervan uit dat de bank eindelijk klare wijn zal schenken over de hervormingen die de bank de komende jaren wil doorvoeren.

Bij BNP Paribas Fortis staan de zenuwen al een poos strak. Terwijl de onderhandelingen over een nieuwe cao al maanden bijzonder stroef verliepen, kwam eind februari nog eens aan het licht dat de bank broedt op nieuwe ingrepen. Tot dusver heeft de bank nooit officieel willen communiceren welke maatregelen ze wil nemen.

Minder banen

Maar in vakbondskringen viel te horen dat de groep tussen 2019 en 2021 nog eens meer dan 2.000 banen wil schrappen. Die zouden grotendeels verdwijnen via natuurlijke afvloeiingen en diverse eindeloopbaanregelingen. Al zou topman Max Jadot al laten verstaan hebben dat gedwongen ontslagen niet uit te sluiten waren als er geen deal werd bereikt over de nieuwe cao.

Wij moeten u (CEO Max Jadot) waarschuwen dat niet alleen de onrust onder het personeel maar ook de woede alsmaar toeneemt, zowel bij de centrale diensten als in de kantoren. Socialistische vakbond bij BNP Paribas Fortis

In de onderhandelingen over die nieuwe arbeidsovereenkomst koppelt BNP Paribas Fortis een tewerkstellingsgarantie voor het personeel aan langer werken met looninlevering. Kort na het dreigement van Jadot toonden de socialistische en christelijke bediendebonden zich in principe akkoord met de voorstellen van de directie.

Snellere afbouw kantoren

Maar daarmee is de rust verre van teruggekeerd. Begin maart bracht De Tijd aan het licht dat BNP Paribas Fortis zijn kantoornetwerk sneller wilde afbouwen dan de 62 kantoren die in de herfst van vorig jaar waren voorzien. Op basis van dat bericht stuurde de socialistische vakbond Jadot vorige week nog een brief waarin op meer duidelijkheid werd aangedrongen. 'Wij moeten u waarschuwen dat niet alleen de onrust onder het personeel maar ook de woede alsmaar toeneemt, zowel bij de centrale diensten als in de kantoren.'

Tot dusver zag het ernaar uit dat BNP Paribas Fortis pas in april ging communiceren. Dat er vrijdag een bijzondere ondernemingsraad op de agenda staat, suggereert dat de bank haar plannen vroeger wil bespreken.

Turkse kater?

BNP Paribas Fortis maakt vrijdag ook zijn volledige jaarcijfers bekend. Toen de Franse moedergroep BNP Paribas begin februari naar buiten kwam met haar jaarrapport, gaf ze enkel de resultaten voor het Belgische kantoornetwerk mee.