Vroegere Fortis-top praat over schikking in Nederland

De vroegere toplui van Fortis, onder wie Maurice Lippens, en de verzekeraar Ageas gaan opnieuw onderhandelen met vijf aandeelhouders die hen jaren geleden voor de rechtbank hadden gesleept.

Het Fortis-dossier dat kort na de val van de bankgroep in 2008 was geopend krijgt nog maar eens een nieuwe wending. Na de implosie van Fortis was de Nederlandse miljonair Hendrik Kortekaas samen met zes andere Fortis-beleggers een procedure gestart tegen gewezen CEO Jean-Paul Votron, financieel directeur Gilbert Mittler, ex-voorzitter Maurice Lippens en tegen Fortis, dat intussen verveld is tot Ageas.

De misnoegde aandeelhouders stelden dat Fortis en zijn kopstukken verkeerde informatie hadden verspreid in de aanloop naar de crisis bij de financiële reus. Al in februari 2012 kregen ze daar grotendeels gelijk in van de rechtbank van Utrecht. Die achtte Votron, Mittler en Ageas schuldig aan misleiding, terwijl Lippens de dans ontsprong. De gedupeerde beleggers claimden 1,5 miljoen euro, maar daar deed de rechter toen geen uitspraak over.

De voormalige toplui en Ageas gingen in beroep, en maandag kwam de zaak voor bij de rechter in beroep in het Nederlandse Arnhem. Dat gebeurde in de aanwezigheid van Mittler en Votron, die de rechtbank op krukken betrad. Lippens, die nochtans ook werd gedagvaard door de gedupeerde aandeelhouders, was niet naar Nederland afgezakt.

De rechter in beroep heeft op vraag van Ageas en de aandeelhouders nu beslist de behandeling van het dossier met een maand uit te stellen. In die periode moeten alle partijen kunnen onderhandelen over een nieuwe schikking. Tegen 3 maart moet duidelijk worden of er een akkoord uit de bus komt of niet.