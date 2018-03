Waals Parlement wil geen Arco-compensatie voor gemeenten

Een drietal weken geleden had de Waalse vereniging van steden en gemeenten nog zo'n schadeloosstelling geëist . Als er voor de coöperanten van Arco wordt onderhandeld over een compensatie, dan moet die er ook voor hen komen, menen de Waalse lokale besturen. Net als Arco zijn ook zij historische aandeelhouders van Dexia, de voorloper van Belfius.

Als die vergoeding er niet komt, dan is dat volgens de vereniging in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals vastgelegd in de grondwet.