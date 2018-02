Waalse steden en gemeenten mengen zich in Arco-debat

De Waalse vereniging van steden en gemeenten eist een vergoeding van 220 miljoen euro als de Belgische overheid haar belang in de staatsbank Belfius verkoopt. 'We willen een geste zien die vergelijkbaar is aan wat de Arco-coöperanten is beloofd.'

Sinds begin deze maand is de federale regering, de hoofdaandeelhouder van Belfius, aan het onderhandelen om een oplossing te vinden voor de bijna 800.000 coöperanten van Arco. Die zagen hun geld in rook opgaan toen Dexia, de voorloper van Belfius, omviel. De regering acht een oplossing voor de Arco-coöperanten noodzakelijk voor ze groen licht kan geven voor de beursgang van Belfius. Een van de pistes die op de onderhandelingstafel liggen is dat de Arco-coöperanten 40 procent van hun oorspronkelijke inleg terugbetaald krijgen.

Maar het nieuws over die onderhandelingen heeft blijkbaar ook ander historische aandeelhouders van Dexia aan het denken gezet. De vereniging van Waalse steden en gemeenten merkt nu in een communiqué op dat zij historische aandeelhouders waren van de Gemeentelijke Holding. Dat vehikel was op zijn beurt weer een belangrijke aandeelhouder van Dexia.

Ongelijke behandeling

Als een oplossing voor de coöperanten van Arco wordt uitgewerkt, moeten de Waalse steden en gemeenten dezelfde behandeling krijgen, luidt de redenering. Indien dat niet het geval is, dan is er volgens hen duidelijk sprake van een ongelijke behandeling tussen de voormalige Arco-coöperanten en de historische aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding.

De organisatie verwijst daarbij ook expliciet naar twee artikels in de Belgische grondwet waarin die gelijkheidsprincipes werden vastgelegd. Dat kan erop wijzen dat de Waalse steden en gemeenten mogelijk naar de rechtbank trekken als de regering een oplossing vindt die alleen betrekking heeft op Arco-coöperanten.

220 miljoen euro

Als de Waalse steden en gemeenten op dezelfde manier vergoed zouden worden als in het Arco-voorstel dat nu op tafel ligt, dan hebben ze recht op 220 miljoen euro. De lokale besturen uit de regio pompten in 2009 nog 80 miljoen euro in een kapitaalverhoging van Dexia, legt een lid van de vereniging uit aan de krant L'Echo. Tegelijk schatten de Waalse gemeentebesturen dat ze zo'n 550 miljoen euro aan dividendinkomsten zijn mislopen na het Dexia-debacle. Als de Arco-coöperanten 40 procent van hun oorspronkelijk inleg zouden terugkrijgen, hebben de Waalse gemeentebesturen recht op 220 miljoen euro, is de redenering.

Geen Vlaams standpunt

Bij de Vlaamse Vereniging van steden en gemeenten (VVSG) werd het Arco-dossier voorlopig nog niet besproken. Dat zegt Wim Dries (CD&V), de burgemeester van Genk en de voorzitter van de VVSG.