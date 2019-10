Waarborg Jeroen Piqueur in Optima-dossier blijft overeind

Het hof van beroep van Gent heeft de curatoren van de failliete bank Optima donderdag in het gelijk gesteld in hun geschil met Jeroen Piqueur en zijn echtgenote over zijn Optima-waarborg van 20 miljoen euro.

Jeroen Piqueur, de oprichter en gewezen topman van de Gentse financiƫle en vastgoedgroep Optima, bijt opnieuw in het zand in een rechtszaak rond de val van Optima.

In dit geval draait het geding rond de verbintenis van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen die Piqueur aangegaan was voor de bank, in geval van onheil. Hij deed dat als onderdeel van de goedkeuring van de Nationale Bank voor de overname van de vroegere Ethias Bank door Optima. Volgens Piqueur en zijn echtgenote moet die verbintenis nietig worden verklaard, omdat de ondergang van Optima Bank volgens hen werd uitgelokt door de Nationale Bank, maar de curatoren deelden die stelling niet.

Familierechtbank

De vrouw van Piqueur had de familierechtbank de nietigverklaring gevraagd van de verbintenis, omdat de 20 miljoen zowel aan Piqueur als aan haar zou toebehoren en zij er geen toestemming voor gegeven had. De rechtbank wees die vraag echter af, omdat het om een eenzijdige verbintenis ging waardoor het belang van de familie niet in het gedrang is gekomen.

Piqueur en zijn vrouw gingen in beroep, maar het hof van beroep van Gent bekrachtigde donderdag het eerste vonnis, meldt persmagistraat Martin Minnaert van het hof van beroep. De curatele wordt dus in het gelijk gesteld.

Persoonlijk failliet

De vraag is alleen of dat een verschil zal maken voor de afwikkeling van het faillissement omdat Piqueur intussen persoonlijk failliet werd verklaard en schuldeisers tientallen miljoenen euro's claimen van hem. 'Het is misschien symbolisch belangrijk, maar economisch maakt het niet veel uit', merkt een waarnemer op. In elk geval hebben de curatoren nu een extra wapen in handen om geld te eisen van Piqueur.