Wall Street-veteraan John Thain snelt Deutsche Bank te hulp

Deutsche Bank, dat al drie jaar op rij verlies maakt, houdt een lenteschoonmaak in haar raad van bestuur. De opvallendste nieuwkomer is Wall Street-veteraan John Thain. De 62-jarige Amerikaan is op dit ogenblik bestuurder bij het taxiplatform Uber.

Thain kent Wall Street als geen ander. Wellicht daarom haalt Deutsche Bank , dat een belangrijke Amerikaanse divisie heeft, hem aan boord. Hij maakte in de jaren 80 en 90 carrière bij het beurshuis Goldman Sachs en was in de jaren 2000 CEO van de New York Stock Exchange, toen NYSE met de pan-Europese aandelenmarkt Euronext fuseerde.

Die gesprekken brachten hem weleens in Brussel. De zelfbewuste Amerikaan stuurde vooraf gedetailleerde eisenlijstjes naar de ontvangstcomités, tot het merk van de cola en de chips toe. De trans-Atlantische fusie, waar hij veel tijd in had gestoken, werd later wel teruggedraaid.

Voorkeur voor luxe

1.400 dollar Prijs voor een prullenmand In volle crisis bij Merrill Lynch liet Thain zijn kantoor door een designer renoveren voor 1,2 miljoen dollar. Dat geld ging onder meer naar een tapijt van 88.000 dollar en een prullenmand van 1.400 dollar.

Thain kwam niet ongeschonden uit de bankencrisis van 2008. Hij was toen CEO van Merrill Lynch, een van de meest prestigieuze jobs op Wall Street. De zakenbank kwam met haar miljardenportefeuille rommelkredieten echter in de problemen en werd door Thain aan Bank of America verkocht. Na de opslorping door Bank of America nam hij ontslag en kreeg zijn steil klimmende carrière een flinke knik.

Thain ging, net zoals zovele Goldman-boys, vroeger al eens over de tongen als mogelijke Amerikaanse minister van Financiën. Zijn kansen kregen in 2009 de genadeslag toen details over zijn voorkeur voor luxe uitlekten.

Net in de periode dat hij bij Merrill Lynch een grootschalige ontslagronde aan het voorbereiden was, liet Thain zijn kantoor in Manhattan door een celebritydesigner opknappen voor liefst 1,2 miljoen dollar. Dat geld ging onder meer naar een tapijt van 88.000 dollar en een prullenmand van 1.400 dollar.

Toekomst voor Amerikaanse tak

Op een kort maar lucratief intermezzo bij de kredietspeler CIT na verdween Thain uit de hoogste echelons van de financiële wereld.

Nu maakt hij zijn comeback, weliswaar niet in het management, maar in de toezichthoudende raad van bestuur van Deutsche Bank. Thain kent Deutsche Bank-voorzitter Paul Achleitner van toen beiden bij Goldman Sachs werkten.

Schermvullende weergave John Cryan, CEO van Deutsche Bank. ©REUTERS

Sommige analisten zien in de komst van de voormalige Merrill-baas een signaal dat Deutsche Bank een toekomst blijft zien in zijn Amerikaanse tak voor zakenbankieren, die onder meer financiële operaties van grote bedrijven begeleidt. Een recent analistenrapport van JP Morgan Chase pleitte er nog voor dat de Duitse reus zijn activiteiten in de VS terugschroeft en zich op Europa concentreert.

John Cryan

Wat de komst van Thain voor CEO John Cryan betekent, is onduidelijk. De positie van de Brit wankelt al maanden. Onlangs doken in de Duitse pers berichten op over gesprekken tussen voorzitter Achleitner en mogelijke opvolgers van Cryan. Maar ook de positie van Achleitner wordt door sommige grote aandeelhouders ter discussie gesteld. Kortom: de stoelendans bij Deutsche Bank is wellicht nog niet voorbij.