Wallstreetbets-oprichter Rogozinski beleeft zijn Frankenstein-moment

Jaime Rogozinski lanceerde Wallstreetbets acht jaar geleden uit frustratie over andere beleggersplatformen, die enkel saai advies zouden geven. Maar nu zijn geesteskind de beurzen doet ontploffen, moet hij zich voelen als Victor Frankenstein nadat die heeft ontdekt tot wat het door hem geschapen monster in staat is.

Wallstreetbets, een kanaal op de socialenieuwssite Reddit, moest een uitlaatpijp worden voor kleine beleggers die geen geduld hebben voor het klassieke financiële advies en amper geloof hechten aan de tips van de traditionele beurshuizen en banken.

Fundamentele analyse, balansen doorploegen en je huiswerk maken als belegger is iets voor boomers, is de teneur van de meeste posts op Wallstreetbets. YOLO luidt het devies: you only live once. Dus kan je maar beter gewoon gokken op een bepaald aandeel waar je een grappige internetmeme over hebt gezien en afwachten hoe het afloopt.

Gamestock

Toch moest Rogozinski, een 39-jarige consultant die samen met zijn vrouw in Mexico City woont, vorige week zelf ook slikken toen hij een wanhopige Andrew Left aan de lijn kreeg. Left, een doorwinterde Amerikaanse hefboomfondsbeheerder die eerder al het frauderende farmabedrijf Valeant en Twitter had aangepakt, had het aangedurfd zijn pijlen te richten op GameStop. Dat is een Amerikaanse keten voor videogames die anno 2020 nog altijd enkel via bakstenen winkels verkoopt. Maar vooral ook een publiekslieveling op Wallstreetbets.

Het lijkt een beetje op een horrorfilm, waarin je het monster traag maar zeker de trap op ziet sluipen. Jaime Rogozinski Oprichter Wallstreetbets

En dat heeft Left geweten. De man werd online bestookt door een horde beleggers en zag zich verplicht zijn aanval op GameStop te staken nadat de Wallstreetbets-fans ook zijn kinderen begonnen te pesten. 'Als je beursgiganten zoals Carl Icahn en Bill Ackman met elkaar in de clinch ziet gaan, is dat een beetje zoals een boksmatch', reageerde een geschrokken Rogozinski donderdag in The Wall Street Journal. 'Maar als een onlinemeute iemands kinderen of vrouw aanvalt, wordt toch een grens overschreden.'

Alternatieve Occupy Wall Street

Veel Wallstreetbets-bezoekers zien dat anders. Zij beschouwen de bocht van Left en andere grote shorters als een overwinning van de kleine man op de grote financiële jongens. Een soort Occupy Wall Street-actie, zeg maar, die deels mogelijk werd door de opkomst van een ander fenomeen: de Robinhood-belegger.

Sinds de Amerikaanse broker Robinhood commissievrije handel in aandelen mogelijk heeft gemaakt, werd de beurs plots een pak toegankelijker voor een nieuwe generatie beleggers. De voorbije maanden leken die aandelen kopen en verkopen veeleer als een hobby te beschouwen om de coronaverveling te verjagen. Een sentiment waar Wallstreetbets gretig op inspeelde. ‘’s Werelds grootste casino voor millennials', omschrijft Rogozinski zijn geesteskind zelf.

Haat-liefdeverhouding

Rogozinski had al voor het GameStop-incident een haat-liefdeverhouding met zijn beleggersgolem gekregen. Niet alleen omdat Wallstreetbets al langer de kritiek kreeg dat het marktmanipulatie faciliteerde. Maar vooral ook omdat het in bepaalde krochten van het forum krioelde van homofobe en racistische commentaren. Donderdag waren er op het forum nog steeds posts te vinden van iemand die zich ‘space_hitler’ noemde.