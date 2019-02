Wankelend Deutsche Bank zet toch jaarwinst neer

Deutsche Bank heeft het afgelopen jaar zijn eerste winst geboekt sinds 2014. De nettowinst kwam uit op 341 miljoen euro, terwijl er in 2017 nog een verlies was van 735 miljoen euro. Desondanks blijft de bank onder de verwachtingen.

De inkomsten daalden het afgelopen jaar met 4 procent tot 25,3 miljard euro. Dat kwam onder meer door de inperking van de activiteiten en een lastige financiƫle markt in het vierde kwartaal. Parallel daalden de kosten met 5 procent - Deutsche Bank ontdeed zich over het ganse jaar van 6.000 personeelsleden. Eind 2018 had de bank nog 91.700 personeelsleden.