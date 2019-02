'We blijven een saaie ouderwetse bankier'

Axa Bank België kende vorig jaar 20.000 Belgische woonkredieten toe en kon zijn marktaandeel licht vergroten. 'We hanteren concurrentiële tarieven om onze positie te verstevigen, maar gaan nooit zelf de oorlog verklaren', zegt CEO Peter Devlies.

Axa Bank België zag de operationele winst met 21 procent stijgen tot 81 miljoen euro dankzij records in de toekenning van woonkredieten, professionele kredieten en stabiele resultaten in beleggingen. De vijfde bank van het land kon de nettowinst opkrikken met 68 procent tot 39 miljoen euro.

Axa boekte een sterke vooruitgang in woonkredieten. De bank kende voor 3,3 miljard euro hypothecaire kredieten toe, ruim 14 procent meer dan het jaar voordien. De lage rente weegt op de marges, maar ook de intense concurrentie speelt een rol, merkt ceo Peter Devlies op. Hij zette zich recent nog af tegen de race to the bottom in woonkredieten.

De woonkredieten stegen fors bij Axa bank België. hebt u dan ook niet meegedaan aan deze race to the bottom?

Peter Devlies: 'Bepaalde banken hebben in het recente verleden niet zo verstandige tarieven gehanteerd. Wij kopen geen marktaandeel, we nemen geen ongezonde risico's. We gaan ook klanten nooit in de schulden duwen met extreem hoge loan to values. We blijven de saaie ouderwetse bankier die op een gezonde manier probeert te bankieren.'

'Maar we zitten wel in een concurrentiële markt en dan hanteren we concurrentiële tarieven om onze positie te verdedigen en te verstevigen. We gaan nooit zelf de oorlog verklaren. Met onze tarieven zitten we perfect in de markt. Ons marktaandeel is redelijk stabiel tot licht gestegen. We zijn van 2,9 naar 3,3 miljard euro gegaan, maar dat komt omdat de markt ook sterk gestegen is. Die sterke groei is waar de Nationale Bank bezorgd over is. De vraag is hoe lang die nog zo gaat groeien.'

Axa Bank België is in het verleden door Axa in de categorie 'te verkopen of te rationaliseren' activiteiten gezet. Zijn er veranderingen gepland?

Devlies: 'Het is aan de aandeelhouder om dat te bepalen. Als management voeren wij onze strategie uit als onderdeel van een grote sterke financiële groep. We hebben geen indicatie dat dit gaat veranderen.'

In 2018 kwam de groei vooral van woonkredieten en kredieten aan bedrijven. Wat zijn de groeimotoren dit jaar?