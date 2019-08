‘We gaan niet alle jobs kunnen houden bij KBC'

Door de digitalisering bij KBC zijn in sommige afdelingen minder mensen nodig. CEO Johan Thijs benadrukt dat er door innovatie nieuwe functies bijkomen. ‘Maar mensen die alleen taken aankunnen die we niet meer hebben, kunnen we niet houden’.

‘Gegeven de omstandigheden hebben we een stevig resultaat neergezet’, beklemtoonde CEO Johan Thijs enkele keren tijdens de voorstelling van de halfjaarcijfers van KBC. ‘De machine draait op volle toeren.’ Maar de omstandigheden zitten niet mee. De lage rente hakte genadeloos in enkele winstmotoren van de bank. Thijs vreest ook dat de negatieve rente van de Europese Centrale Bank nog verder daalt. Tegelijk moeten KBC en andere traditionele banken afrekenen met nieuwe concurrentie, van hippe digitale banken tot technologiegiganten als Google en Facebook, die een deel van het betaalverkeer opeisen.

Minder managers

Onder leiding van Thijs ging KBC jaren geleden al in de tegenaanval met de ontwikkeling van digitale diensten en de stapsgewijze afbouw van het aantal bankkantoren. Onlangs kondigde hij aan dat het aantal managementniveaus wordt beperkt van soms tien lagen tot maximaal vijf. Dat die efficiëntieoefening wordt uitgebreid tot het hele bedrijf veroorzaakt zenuwachtigheid bij de bank-verzekeraar. Er wordt gevreesd voor een reorganisatie, nadat de voorbije jaren de concurrenten ING België en BNP Paribas Fortis zwaar in het personeelsbestand hebben gesnoeid.

‘In het eerste deel van de reorganisatie hebben we het aantal managementlagen verminderd. Te veel lagen doden de creativiteit. Die fase is achter de rug en een aantal mensen is vertrokken’, zegt Thijs. Hij benadrukt dat nu vooral het hoofdkantoor in ons land onder de loep wordt genomen. In het buitenland werden al gelijkaardige oefeningen gedaan.

‘We hebben de managers ook gevraagd hun eigen organisatie eens te bekijken. Zijn er efficiëntiemogelijkheden door de servicecenters van de groep te gebruiken en is er een impact van robotics en artificiële intelligentie? Die oefening loopt en de resultaten zullen de komende weken en maanden duidelijk worden. We zullen er nadien over communiceren, maar we gaan dat eerst intern uitleggen.’

Zal dat leiden tot een sociaal plan met een impact op duizenden personen zoals gevreesd wordt?

Johan Thijs: ‘Ik kan daar niets over zeggen. We gaan daar eerst intern over praten. Maar de wilde geruchten zijn zeker niet juist.’

Maakt de digitalisering de banen van mensen die taken met pen en papier deden overbodig?

‘We verwachten geen ING-scenario’ Twee maanden nadat de groep heeft gesnoeid in het aantal managementlagen kondigde KBC gisteren aan dat het de efficiëntie in de hele organisatie wil verbeteren. Dat veroorzaakt gepieker bij de werknemers, maar van sociale onrust is geen sprake, zegt Dirk De Backere van de christelijke vakbond. ‘De directie herhaalt wat ze twee maanden geleden heeft gezegd. Toen klonk het dat eventuele hervormingen geleidelijk zouden gebeuren. Een ING-scenario is niet aan de orde.’

Thijs: ‘Onze organisatie leeft en verandert continu. Door innovatie komen er nieuwe functies bij, andere zullen verdwijnen. Door de digitalisering zijn in bepaalde entiteiten minder mensen nodig. En bij sommige taken zitten door robotisering minder fouten in de processen, wat de bedoeling is.’

‘De nieuwe functies kunnen voor een deel ingevuld worden door eigen mensen, of mensen die we hebben herschoold. Maar ik ga een kat een kat noemen: sommige profielen moeten we extern zoeken. En het omgekeerde is ook waar. Mensen die alleen taken aankunnen die we niet meer hebben, kunnen we niet houden. Dat spreekt voor zich. Maar net als in het verleden zullen we elke oefening met het grootste respect voor onze medewerkers doen.’

De meerderheid (56%) van de klanten kwam het afgelopen kwartaal niet meer in een kantoor. U kondigde in mei de sluiting van een vijftigtal kantoren aan. Moet de sluiting van agentschappen nog opgedreven worden?

Thijs: ‘We hebben geanticipeerd op het wijzigende klantengedrag en de evolutie die komt. We verwachten niet dat die nog gaat versnellen. Twee jaar geleden was het anders: met de komst van de app voor tablets en smartphones kwam er een serieuze versnelling. Bij de klanten die nu nog in een bankkantoor langskomen, zijn er veel die wij hebben opgebeld voor een gesprek over hun beleggingen.’

Is een bank zonder kantoren mogelijk?

Thijs: ‘Dat is perfect mogelijk en sommige spelers doen dat. Maar een deel van de klanten zal altijd nog naar een kantoor willen komen en geen elektronische diensten gebruiken. We kunnen niet alle klanten in België bedienen zonder kantoren.’

Nieuwe digitale banken (Revolut, N26, Bunq,…) die naar België komen, hebben in korte tijd meer dan 100.000 klanten. Baart die opmars u zorgen?

Thijs: ‘We onderschatten nieuwkomers nooit. We moeten vooral goed kijken wat zij als competitief voordeel hebben en wat hun voordelen voor de klant zijn. We proberen de sterke kanten van digitale spelers over te nemen en te combineren met onze producten. Dan hebben we een competitief voordeel door ons aanbod.’

‘Kijk naar Uber. Klassieke taxibedrijven die de voordelen van Uber - van gebruiksgemak, transparantie over prijzen tot beleefde chauffeurs - overnemen, blijven succesvol.’