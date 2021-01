'We gaan nu pas richting zeepbel met de bitcoin'

De koersopstoot van de bitcoin, waarvan de totale marktwaarde intussen groter is dan de Belgische economie, toonde volgens sommigen aan dat de virtuele munt volwassen was geworden. Maar de plotse tuimeling op maandag zet nog eens in de verf dat de bitcoin geen belegging voor hartlijders is.

De bitcoin kreeg in de loop van de ochtend een tik van meer dan 13 procent, al namen in de uren daarop de verliezen wel beduidend af. Niet de beste manier om de week in te zetten, al is dat wat de bitcoin betreft relatief.

470 miljard marktwaarde Met 470 miljard euro is de totale marktwaarde van de bitcoin groter dan het volledige bbp van België.

Zondag, exact twaalf jaar geleden nadat de eerste bitcoin ontstond, brak de prijs voor de digitale munt voor de allereerste keer door de grens van 34.000 euro. Sinds Nieuwjaar 2020 is de koers van de digitale munt maal vier gegaan. Met omgerekend ruim 470 miljard euro is de totale marktwaarde vandaag groter dan het volledige bruto binnenlands product van België.

De meeste waarnemers doen de koersval van maandag af als een adempauze waarin beleggers een deel van hun winsten veiligstellen of herinvesteren in andere virtuele munten. Bovendien zijn dergelijke zware koersdalingen niet vreemd aan de markt. In november kreeg de bitcoin ook al een tik van zo’n 10 procent toen de munt voor het eerst door de grens van de 20.000 dollar was gegaan.

Salonfähige cowboymunt

Nochtans stond het niet in de sterren geschreven dat 2020 een succesjaar zou worden voor de bitcoin. Tijdens de eerste coronagolf was de virtuele munt nog minder dan 4.000 dollar waard. Maar daarna steeg de prijs en vooral na de zomer ging het hard. Deels met dank aan ’s werelds centrale banken, die in recordtempo geld bijdrukken. Veel bitcoinbeleggers zien digimunten als een goede afdekking tegen de zwakte van de dollar en het inflatierisico.

Grote institutionele beleggers - verzekeraars, pensioenfondsen, investeringsmaatschappijen - beginnen de bitcoin meer en meer als een volwaardig alternatief voor klassieke beleggingen te beschouwen.

Daar komt nog eens bovenop dat grote institutionele beleggers - verzekeraars, pensioenfondsen, investeringsmaatschappijen - de bitcoin meer en meer als een volwaardig alternatief zijn beginnen te beschouwen voor beleggingsproducten die in tijden van ultralage rente niets meer opleveren.

Toezichthouder krijgt meer klachten De FSMA, de Belgische financieeltoezichthouder, zegt de voorbije maanden meer klachten te hebben ontvangen van mensen die in bitcoin of andere virtuele munten wilden investeren. De klachten gingen vooral over platformen die cryptovaluta te koop aanboden, maar achteraf malafide bleken. ‘De jongste hype speelt zeker een rol in de stijging van het aantal klachten.’ Wie bitcoin of ander cryptovaluta wil kopen, kan daarvoor terecht op platformen zoals Coinbase, Kraken of het Belgische Bit4you. Maar wie eraan begint, doet er goed aan te checken of het platform dat de munten aanbiedt niet voorkomt op de lijst met malafide bedrijven waarvoor de FSMA waarschuwt. Wie in cryptovaluta investeert, moet ook beseffen dat hij zich in het financiële Wilde Westen begeeft. De markt is niet gereguleerd. Een overheidsgarantie op tegoeden tot 100.000 euro, zoals bij een gereguleerde spaarrekening, bestaat hier niet. Bij fraude dreigen spaarders alles kwijt te raken. Ook de verkoop van beleggingsproducten en andere financiële instrumenten gelinkt aan virtuele munten is verboden in ons land.

Legendarische hefboomfondsmanagers zoals Paul Tudor Jones en Stanley Druckenmiller kwamen de voorbije maanden naar buiten als grote investeerders in de bitcoin, terwijl de vermogensbeheerder Fidelity fondsen lanceerde waarmee vermogende klanten in de munt kunnen beleggen. Zelfs MassMutual, een 169 jaar oude levensverzekeraar uit het Amerikaanse Boston, ging overstag en pompte 100 miljoen dollar in de munt. Dat de specialist in betaaldiensten Paypal besloot de bitcoin te aanvaarden maakte de virtuele munt alleen maar salonfähiger.

Tulpenbollen

Grote verschillen dus met 2017, toen voor het eerst een wereldwijde bitcoinhype losbarstte die al snel herinneringen opriep aan de Nederlandse tulpenbollenmanie van de 17de eeuw. ‘Toch lijkt de koersopstoot van de voorbije twee weken vooral gedreven door de schrik van kleinere investeerders om de trein te missen’, zegt Jean-Luc Verhelst, een expert in bitcoins en blockchain, de technologie waarop de virtuele munt draait.

Na de piek in 2017 duurde het nog zo’n jaar voor de bitcoin de bodem had bereikt. Nu kan ik me voorstellen dat zo’n crash hooguit vier tot zes maanden duurt. Jean-Luc Verhelst Bitcoin- en blockchainexpert.

‘De grote institutionele spelers zijn al sinds deze zomer bitcoins beginnen te kopen. Het gaat voornamelijk om partijen uit de Verenigde Staten. De koerssprong die we de voorbije twee weken hebben gezien, lijkt dus niet zozeer hun werk. Ik vermoed dat de grote massa er nu pas op is gesprongen, nu de bitcoin weer de headlines haalt. Wat dat betreft, heb ik het gevoel dat we nu pas de zeepbel van 2017 herbeleven. Al lijken alle koersbewegingen nu nog heviger. Na de piek in 2017 duurde het nog zo’n jaar voor de bitcoin de bodem had bereikt. Nu kan ik me voorstellen dat zo’n crash hooguit vier tot zes maanden duurt.’

Niemand aan de lijn

Mensen kijken naar een grafiek, zien die stijgen en willen dat kopen. Punt. Een private banker

Opvallend: Belgische private bankers en vermogensbeheerders zeggen nauwelijks klanten aan de lijn te krijgen die willen beleggen in bitcoins of andere virtuele munten. ‘Ik heb daar de afgelopen drie jaar hooguit vier vragen over gekregen’, zegt een wealth manager. Al werpt een andere private banker op dat klanten liever niet rechtstreeks in bitcoins beleggen, eerder via beursgenoteerde schaduwfondsen, die de koers volgen. ‘Mensen kijken naar een grafiek, zien die stijgen en willen dat kopen. Punt.’

‘Dat banken op hun hoede blijven om bitcoins aan hun klanten aan te bieden, verbaast me niets’, zegt Verhelst. ‘Voor de meeste juridische diensten van die instellingen is dat nog altijd een no go, de munt heeft nog altijd geen goed imago.’