We lenen weer meer tegen vaste rentevoet

Begin 2019 kozen meer dan 6 op de 10 kredietnemers (66,15%) voor een woonkrediet met een vaste rentevoet. In het derde kwartaal van dit jaar is dat aantal gestegen naar ruim 8 op de 10 (84,23%). Dat blijkt uit cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Meer aanvragen

Wel werden nog altijd minder kredieten toegekend (-17%). Op zich hoeft dat niet te verwonderen. Tijdens de lockdown in het tweede kwartaal lag de vastgoedmarkt plat en werden er amper woningen gekocht. Bovendien stapten heel veel kandidaat-kopers eind vorig jaar in de markt om de woonbonus nog te genieten. Dat fiscaal voordeel voor de woning waarin u woont, werd begin dit jaar afgeschaft.

Rush op vastgoed

Toch lijkt de situatie stilaan te verbeteren, zegt de BVK. In september werden voor het eerst dit jaar weer meer hypothecaire leningen verstrekt dan in dezelfde maand vorig jaar (+1,2%). 'Dat is mogelijk het startpunt van een verder herstel.'

We lenen gemiddeld 179.000 euro voor de aankoop van een woning. Dat is een stijging met 22.000 euro sinds begin 2018.

We lenen gemiddeld 179.000 euro voor de aankoop van een woning. Dat is een stijging met 22.000 euro sinds begin 2018. Huizen en appartementen worden alsmaar duurder. De ultralage rente maakt dat we ook meer kunnen lenen. Renoveren we dat huis ook nog eens, dan bedraagt de lening voor aankoop plus renovatie gemiddeld 209.000 euro, of 25.000 euro meer dan begin 2018.