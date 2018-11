'We moeten af van de idee dat bankdiensten gratis zijn'

Van Den Eynden reageert daarmee op de recente beslissing van ING België om zijn gratis Lion-internetzichtrekeningen betalend te maken als die meer dan een gebruiker tellen. Voor individuele houders blijft alles kostenloos. Wie zo'n rekening heeft, zal vanaf Nieuwjaar wel 50 eurocent moeten betalen als hij of zij cash afhaalt van een automaat die niet van ING is.

Test-Aankoop in actie

Een beslissing die in het verkeerde keelgat is geschoten bij de consumentenorganisatie Test-Aankoop. Die noemt vrijdag de tarifering van ING 'geniepig' en roept klanten zelfs op van product te veranderen. Al gaan de grieven van Test-Aankoop verder dan ING: de organisatie eist dat alle banken minstens één gratis zichtrekening moeten aanbieden.

'Verdienmodel ten einde'

Maar als banken meer service willen aanbieden, moet daar een faire prijs tegenover staan, zegt Erik Van Den Eynden. 'Alleen al in België heeft ING 1.500 geldautomaten. Die onderhouden kost enorm veel geld. En in een tijd waarin cashloos betalen een steile opgang maakt, zijn dat kostenposten waar de Apple Pays van deze wereld eens hard mee lachen.'

‘Mensen beseffen ook niet dat dergelijke diensten geld kosten,' vervolgt de CEO.'Er heerst sowieso nog te veel de perceptie dat de meeste bankdiensten gratis zouden moeten zijn omdat banken hun winsten toch halen door het geld dat ze op korte termijn aantrekken voor een langere periode uit te lenen. Maar dat verdienmodel is volgens ons gewoon ten einde. De rentemarges die banken hierop halen, blijven onder druk. België is vandaag een van de landen met waar klanten de beste financiële dienstverlening krijgen. Als we dezelfde service willen bieden, zullen we onze prijzen daarvoor wel moeten aanpassen.’