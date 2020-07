'We weten zelf niet waar dit eindigt'

KBC dropte vrijdag een bommetje in de Belgische bankwereld met het nieuws dat het weldra ook voetbal aanbiedt via zijn app. Een berekende gok waarmee de bank ook niet-klanten aan zich wil binden, zegt transformatiemanager Patrick Tans van KBC.

Waarom gaat een bank als KBC haar klanten überhaupt voetbalfragmenten aanbieden?

Patrick Tans: 'We bieden met de KBC-app vandaag al meerdere niet-financiële diensten aan omdat we merkten dat gebruikers daar steeds meer om vragen. Vandaag gebruiken al 250.000 klanten onze app om bijvoorbeeld een trein- of busticket te kopen, of een zitje in de Kinepolis-cinema te reserveren. Vorig jaar besloten we die service uit te breiden naar wie geen klant was. Intussen doen al 40.000 niet-KBC'ers beroep op onze app.'

'Dat succes heeft ons ertoe aangezet met onze app nog meer in te zetten op de mensen die nog geen klant zijn. Dan kom je bijna als vanzelf uit bij voetbal. Het is nu eenmaal de populairste sport, die ook mensen met elkaar verbindt.'

Was KBC de enige bank aan de onderhandelingstafel? Wie aasde er nog op de rechten?

Tans: 'Dat kan ik niet zeggen. Ik heb geen zicht op wie er nog met Eleven Sports praatte.'

Mogen we gelijkaardige deals in andere sporten verwachten? KBC was tot dusver sponsor van een aantal Vlaamse wielerwedstrijden. Kunnen we straks naar de Ronde van Vlaanderen kijken via de app van de bank?

Tans: 'Er zitten nog verschillende zaken in de pijplijn, maar meer kan ik daar niet over zeggen. We gaan voor onze app vooral op zoek naar dingen die mensen heel vaak gebruiken. Diensten ook die eenvoudig moeten zijn in het gebruik. Veel zaken komen vanzelf onze richting uit. Heel wat aanbieders van diensten contacteren ons zelf voor een eventuele samenwerking.'

Hoe maakt u in dat aanbod uw selectie? Hoe weet u of iets werkt of niet? Puur trial and error?

Tans: 'Voor een deel is dat zo. Al gaat het eigenlijk wel altijd over een kleine, berekende gok. Toen we beslisten met onze app tickets van De Lijn te verkopen, stootten we ook op heel wat wantrouwen. Maar toen bleek dat dat vlot verliep, werden de mensen al heel snel enthousiast. Je weet eigenlijk zelf niet waar je eindigt met dit businessmodel.'

De voorbije maanden hebben de banken meer doortastende maatregelen van de Belgische voetbalclubs geëist om fraude en witwassen tegen te gaan. Is het niet ironisch dat uitgerekend het Belgische voetbal nu incontournabel blijkt voor KBC om klanten aan zich te binden?

Tans: 'We doen dit omdat voetbal het populairste spelletje is. Het is niet alleen een sport, maar ook een belangrijk sociaal gebeuren. De problematiek van de clubs staat los van dat verhaal.'